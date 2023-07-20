Победитель лотереи не пришел за своим более миллиардом долларов

Шанс угадать победную комбинацию в лотерее Powerball составляет один к 292 миллионам.

В США был продан один выигрышный билет лотереи Powerball, оцениваемый в 1,08 миллиарда долларов. Он был куплен в магазине в центре Лос-Анджелеса.

Об этом пишет CBS News.

Владелец или владельцы билетов смогут выбрать либо единовременную выплату в размере 558,1 млн долларов, либо аннуитет на сумму 1,08 млрд долларов. Обе суммы указаны к вычету налогов. Кто сорвал джекпот – неизвестно. Организаторы лотереи разыскивают счастливчика.

Благодаря поздней продаже билетов джекпот превысил ранее заявленную сумму в 1 млрд долларов. Всего в розыгрыше было разыграно более 4,8 млн выигрышных билетов и денежные призы низшего уровня на сумму 85,1 млн долларов.

Как отмечает CBS News, это был второй случай за последние восемь месяцев, когда в округе Лос-Анджелес был продан билет Powerball стоимостью 1 млрд долларов.

Шанс угадать победную комбинацию в лотерее Powerball составляет один до 292 миллионов.

Ранее стало известно, что в США молния помогла женщине сорвать джекпот.

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