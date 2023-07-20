Спасатели показали "ад" в Николаеве после ракетного удара: видео

Чрезвычайники зафиксировали на видео последствия ракетной атаки по Николаеву в ночь на 20 июля, где видны разрушения и охваченный огнем дом.

Снятое с дрона видео предоставили в ГСЧС Украины.

На снятых с высоты птичьего полета кадрах от спасателей зафиксированы огромные разрушения трехэтажного здания в центре Николаева, по которому попали оккупанты. В доме полностью разрушены несколько этажей, а то, что осталось, охвачено огнем.

На видео видно, как спасатели пытаются потушить масштабный пожар. В то же время, от здания отваливаются огромные огненные его куски.

Спасатели показали видео пожара в Николаеве после ночного обстрела/Скриншот

Спасатели показали ужасное видео из Николаева после ракетного удара

Напомним, россияне ночью ударили по центру Николаева ракетами, в результате чего разрушены несколько этажей дома, где возник большой пожар. Также повреждения получили соседние многоэтажные дома и гаражи. Пока известно о 19 пострадавших и погибшем мужчине, которого достали из-под завалов.

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