На Харківщині пролунав вибух

Перебувайте в безпечних місцях.
У ніч проти 11 червня 2024 року у Харківській області пролунав вибух.
Про це повідомили очевидці.
У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомили очевидці.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ заявили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Відповідно - повітряна тривога була оголошена у низці областей.
Раніше повідомлялося, що у Харкові діють аварійні відключення електроенергії.
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