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На Харківщині пролунав вибух

На Харківщині пролунав вибух

У кількох українських областях оголошена повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в безпечних місцях.

У ніч проти 11 червня 2024 року у Харківській області пролунав вибух.

Про це повідомили очевидці.

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомили очевидці. 

Раніше Повітряні Сили ЗСУ заявили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Відповідно - повітряна тривога була оголошена у низці областей. 

Раніше повідомлялося, що у Харкові діють аварійні відключення електроенергії.

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