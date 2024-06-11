На Харківщині пролунав вибух

У ніч проти 11 червня 2024 року у Харківській області пролунав вибух.

Про це повідомили очевидці.

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомили очевидці.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ заявили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Відповідно - повітряна тривога була оголошена у низці областей.

Раніше повідомлялося, що у Харкові діють аварійні відключення електроенергії.

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