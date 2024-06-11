Зеленський прибув до Німеччини: названа причина поїздки

Стало відомо, з ким поспілкується глава держави.

Президент України Віктор Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

URC2024 об’єднає уряди, десять із яких – на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом.

"З Олафом Шольцом говоритимемо про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Скоординуємо позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО", - йдеться у повідомленні.

Також президент зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та Президентом Бундестагу Бербель Бас, відвідає військову базу, де проходять навчання наші військові.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час переговорів з очільником Білого дому Джо Байденом у Парижі поділився дуже відвертою оцінкою ситуації на полі бою.

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