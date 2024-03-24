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На Хмельниччині пролунали вибухи

На Хмельниччині пролунали вибухи

Вибухи на Хмельниччині (фото ілюстративне) / Фото: Associated Press

Повідомляється про роботу ППО.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє Суспільне Хмельницький.

Журналісти заявили, що ймовірно, звуки вибухів були через роботу ППО.

"На Хмельниччині було чути звуки вибухів. Ймовірно працювало ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму пролунали вибухи, загарбники перекривали міст через Керченську протоку.

Пізніше голова Повітряних сил прокоментував вибухи в окупованому Криму.

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