На Хмельниччині пролунали вибухи

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів.

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Про це повідомляє Суспільне Хмельницький.

Журналісти заявили, що ймовірно, звуки вибухів були через роботу ППО.

"На Хмельниччині було чути звуки вибухів. Ймовірно працювало ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму пролунали вибухи, загарбники перекривали міст через Керченську протоку.

Пізніше голова Повітряних сил прокоментував вибухи в окупованому Криму.

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