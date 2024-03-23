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На Сумщині пролунало 280 вибухів

На Сумщині пролунало 280 вибухів

Люди евакуюються з Сумщини / Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Ворог продовжує аткувати Сумську область.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 22 березня 2024.

Про це інформує Сумська ОВА у повідомленні у соцмережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 60 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 280 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади

  • Великописарівська громада: здійснено авіаудар НАР (12 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), обстріли з артилерії (13 вибухів), міномету (14 вибухів), РСЗВ (30 вибухів), обстріл дроном-камікадзе типу «FPV» (7 вибухів).
  • Миропільська громада: ворог бив з міномету (8 вибухів), артилерії (5 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
  • Білопільська громада: зафіксовано обстріли з танку (2 вибухи), гранатомету СПГ (5 вибухів), артилерії (18 вибухів), РСЗВ (10 вибухів), авіаудар НАР (10 вибухів), обстріл дроном-камікадзе типу «FPV» (5 вибухів). Крім того, здійснено авіаудар КАБ (2 вибухи. Внаслідок авіаудару поранено 1 цивільну особу.
  • Свеська громада: був обстріл зі стрілецької зброї.
  • Краснопільська громада: ворожим БпЛА здійснено скид боєприпасів (2 вибухи), обстріли з міномету (16 вибухів), артилерії (19 вибухів), обстріл дроном-камікадзе типу «FPV» (1 вибух).
  • Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів).
  • Новослобідська громада: зафіксовано обстріл з артилерії  (8 вибухів), міномету (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: були обстріли з артилерії (7 вибухів) та міномету (13 вибухів).
  • Середино-Будська громада: відбулися обстріли дронами-камікадзе типу «FPV» (10 вибухів), з гранатомету АГС (22 вибухи) та обстріл з РСЗВ (4 вибухи).
  • Миколаївська громада: здійснено обстріли з артилерії (10 вибухів).
  • Юнаківська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 за 22 березня 2024 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, що під час ракетної атаки по Запоріжжю окупанти вдарили по дамбі ДніпроГЕС.

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