В Сумской области раздалось 280 взрывов

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 22 марта 2024 года.

Об этом сообщает Сумская ОВА в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 60 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 280 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Свеская, Середино-Будская громады

Великописаревская громада: осуществлен авиаудар НАР (12 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), обстрелы из артиллерии (13 взрывов), миномета (14 взрывов), РСЗО (30 взрывов), обстрел дроном-камикадзе типа «FPV» (7 взрывов).

Миропольская громада: враг избивал из миномета (8 взрывов), артиллерии (5 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из танка (2 взрыва), гранатомета СПГ (5 взрывов), артиллерии (18 взрывов), РСЗО (10 взрывов), авиаудар НАР (10 взрывов), обстрел дроном-камикадзе типа «FPV» (5 взрывов). Кроме того, совершен авиаудар КАБ (2 взрыва. В результате авиаудара ранено 1 гражданское лицо.

Свеская громада: был обстрел из стрелкового оружия.

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Краснопольская громада: вражеским БпЛА произведен сброс боеприпасов (2 взрыва), обстрелы из миномета (16 взрывов), артиллерии (19 взрывов), обстрел дроном-камикадзе типа «FPV» (1 взрыв).

Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (9 взрывов).

Новослободская громада: зафиксирован обстрел из артиллерии (8 взрывов), миномета (2 взрыва).

Шалыгинская громада: были обстрелы из артиллерии (7 взрывов) и миномета (13 взрывов).

Середино-будская громада: произошли обстрелы дронами-камикадзе типа «FPV» (10 взрывов), из гранатомета АГС (22 взрыва) и обстрел из РСЗО (4 взрыва).

Николаевская громада: совершены обстрелы из артиллерии (10 взрывов).

Юнаковская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.

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Напомним, что во время ракетной атаки по Запорожью оккупанты ударили по дамбе ДнепроГЭС.

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