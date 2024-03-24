В Хмельницкой области раздались взрывы

Сообщается о работе ПВО.
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает Общественное Хмельницкий.
Журналисты заявили, что вероятно, звуки взрывов были из-за работы ПВО.
"На Хмельнитчине было слышно звуки взрывов. Вероятно работало ПВО", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму раздались взрывы, захватчики перекрывали мост через Керченский пролив.
Позже глава Воздушных сил прокомментировал взрывы в оккупированном Крыму.
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