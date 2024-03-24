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В Хмельницкой области раздались взрывы

В Хмельницкой области раздались взрывы

Взрывы в Хмельницкой области (фото иллюстративное) / Фото: Associated Press

Сообщается о работе ПВО.

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает Общественное Хмельницкий.

Журналисты заявили, что вероятно, звуки взрывов были из-за работы ПВО.

"На Хмельнитчине было слышно звуки взрывов. Вероятно работало ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму раздались взрывы, захватчики перекрывали мост через Керченский пролив.

Позже глава Воздушных сил прокомментировал взрывы в оккупированном Крыму.

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