На Тернопільщині підлітки вкрали катафалк із території церкви

Підлітки вкрали катафалк із гаража на церковному подвір'ї, але заглохли в полі.

На Тернопільщині троє неповнолітніх викрали з церковного подвір’я авто "УАЗ 3303", яке використовувалося як катафалк.

Про це передає пресслужба Нацполіції.

Інцидент стався у Кременецькому районі. Про зникнення авто повідомив церковний староста села Старий Олексинець. Вранці, прийшовши до храму, він виявив відчинені гаражні ворота та зникнення машини.

На місці поліцейські встановили, що невідомі зламали навісний замок. А згодом знайшли й саме авто – в несправному стані в полі за селом.

Як виявилося, машину поцупили троє неповнолітніх підлітків віком 15, 16 і 17 років. Раніше жоден з них не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Мотиви свого вчинку хлопці пояснити не змогли. Як з’ясувалося, вночі вони зірвали замок на гаражних дверях, знайшли ключі від автомобіля, завели його і поїхали. Далеко заїхати не змогли, оскільки машина зламалася.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Підліткам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині двох дівчат 15 і 16 років викрили в підпалі військових автомобілів.

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