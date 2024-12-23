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На Тернопільщині підлітки вкрали катафалк із території церкви

На Тернопільщині підлітки вкрали катафалк із території церкви

Поцуплений УАЗ заглох у полі / Фото: Національна поліція України

Підлітки вкрали катафалк із гаража на церковному подвір'ї, але заглохли в полі.

На Тернопільщині троє неповнолітніх викрали з церковного подвір’я авто "УАЗ 3303", яке використовувалося як катафалк.

Про це передає пресслужба Нацполіції.

Інцидент стався у Кременецькому районі. Про зникнення авто повідомив церковний староста села Старий Олексинець. Вранці, прийшовши до храму, він виявив відчинені гаражні ворота та зникнення машини.

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На місці поліцейські встановили, що невідомі зламали навісний замок. А згодом знайшли й саме авто – в несправному стані в полі за селом.

Як виявилося, машину поцупили троє неповнолітніх підлітків віком 15, 16 і 17 років. Раніше жоден з них не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Мотиви свого вчинку хлопці пояснити не змогли. Як з’ясувалося, вночі вони зірвали замок на гаражних дверях, знайшли ключі від автомобіля, завели його і поїхали. Далеко заїхати не змогли, оскільки машина зламалася.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Підліткам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині двох дівчат 15 і 16 років викрили в підпалі військових автомобілів.

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