На World Chocolate Masters у Києві оберуть найкращого шоколатьє України

WCM - головний міжнародний конкурс шоколатьє та шеф-кондитерів.

21 січня відбудеться національний етап World Chocolate Masters в Україні. Три видатні шеф-кондитери змагатимуться за право представляти країну на міжнародному фіналі в Парижі. Пряма трансляція буде доступна за посиланням з 8:00 за київським часом.

World Chocolate Masters™ (WCM) — головний міжнародний конкурс шоколатьє та шеф-кондитерів, присвячений їхнім творчим уявленням про роль шоколаду в кондитерському світі та гастрономії майбутнього. Проводиться за підтримки французького бренду шоколаду для кондитерів Cacao Barry, що належить компанії Barry Callebaut. Україна вперше бере участь у конкурсі, тому подія має стати знаковою для всіх кондитерів країни.

Український відбірковий етап WCM відбудеться в кулінарній студії Chef University компанії Best Way Foods, ексклюзивного дистриб'ютора компанії Barry Callebaut та інших європейських виробників інгредієнтів для Food Service та харчової промисловості в Україні.

Головна тема WCM в 2021 році — #TMRW, або Tomorrow. Учасники мають продемонструвати своє бачення майбутнього кондитерського мистецтва, використовуючи власну оригінальну техніку приготування кулінарних шедеврів та сучасне професійне обладнання.

За перемогу в Україні поборються:

Олег Івженко, екс-шеф-кухар Fairmont Grand Hotel.

екс-шеф-кухар Fairmont Grand Hotel. Семен Постолов , шеф-кондитер Vanil Café.

, шеф-кондитер Vanil Café. Антон Штипа, шеф-кондитер Bassano.

Кожен учасник має продемонструвати майстерність впродовж п'яти етапів:

#DESIGN — розробити та реалізувати цікавий дизайн шоколадної скульптури із застосуванням мінімум шести технік на основі фірмового елемента конкурсу — букв #TMRW. #TASTE — створити шоколадні тістечка з використанням трьох текстур, а також шоколаду Cacao Barry, фруктів та інгредієнта місцевого виробництва. #SNACK — приготувати шоколадні снеки для швидкого перекусу з рослинних інгредієнтів. #BONBON — створити формовані шоколадні цукерки з натуральних інгредієнтів. #YOU — представити концепцію шоколаду майбутнього, яка поєднає всі приготовані протягом дня десерти.

Переможця обере журі: кондитерка-художниця, бренд-амбасадорка Cacao Barry Ніна Тарасова; шеф-кондитер Bakehouse Confectionery Дмитро Колесников; шоколатьє та міжнародний консультант Андрій Дубовик; шеф-кондитерка Дінара Касько.

Спеціально запрошений гість конкурсу — Філіп Маран, керівник Академій Шоколаду Barry Callebaut у Східній Європі, Близькому Сході та Африці.

Голова журі: шоколатьє і амбасадорка Cacao Barry, співвласниця JEM® Євгенія Петренко.

"Вперше українські шоколатьє отримали можливість взяти участь у чемпіонаті світу з шоколаду World Chocolate Masters. Для нас це велика честь — стати на один щабель із нашими колегами у всьому світі, — коментує Євгенія Петренко. — Всі учасники — найдостойніші представники своєї професії в українському кондитерському мистецтві, які зможуть надалі представляти нашу країну на світовому рівні у фіналі конкурсу. Для них це чудова можливість показати себе, вивести свою кар'єру на новий рівень та свої гастрономічні ідеї — на нові висоти. Те, що показують учасники, стає трендом кондитерської індустрії та надихає колег".

Усі етапи конкурсу в прямому ефірі покаже WCM Ukraine на своєму YouTube-каналі. Початок трансляції — 21 січня о 08:00.

Спонсорами національного етапу конкурсу стали: Kenwood — провідний світовий бренд кухонних машин, компанія "Форвард" — ексклюзивний дистриб'ютор брендів Silikomart та Forest – професійного інвентарю для кондитерського виробництва, а також компанія METRO — вибір професіоналів, найбільший спеціалізований асортимент для клієнтів HoReCа.