ЄС офіційно подовжив санкції проти Росії

Санкції подовжили на 6 місяців.

Європейський Союз 13 січня ухвалив рішення про подовження економічних санкції проти Російської Федерації через її агресію щодо України. Санкції будуть діяти до 31 лимпня 2022 року.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

"Сьогодні Рада ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи, спрямовані на певні сектори економіки Російської Федерації, на шість місяців, до 31 липня 2022 року . Рішення Ради ухвалено після останньої оцінки стану виконання Мінських домовленостей ", - йдеться в заяві ЄС.

Введені санкції передбачають:

обмеження доступ до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній,

заборону форми фінансової допомоги та посередництва щодо російських фінансових установ,

заборону про прямий або непрямий імпорт, експорт або передачу всіх матеріалів, пов’язаних з обороною.

встановлюють заборону на товари подвійного призначення для військового використання, або військових кінцевих споживачів у Росії.

ще більше обмеження доступу Росії до деяких технологій , які можуть бути використані в російському енергетичному секторі.

Європейські лідери одноголосно ухвалили рішення продовжити санції через невиконання Росією Мінських угод. Також там наголошують, що надалі підтримують Нормандський формат.

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"Під час оцінки стану виконання Мінських домовленостей, що відбулася на Європейській раді 16 грудня 2021 року, лідери ЄС заохочували дипломатичні зусилля та підтримали Нормандський формат у досягненні повного виконання Мінських домовленостей. Через те того, що Росія не повністю виконала ці угоди, лідери ЄС одноголосно вирішили продовжити дію економічних санкцій проти країни", - зазначили у ЄС.

Окрім цього, лідери ЄС ввели різні види заходів у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя та "спеціальну ​​дестабілізацію в Україні". Серед них:

дипломатичні заходи,

індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів і обмеження на поїздки),

конкретні обмеження на економічні відносини з Кримом і Севастополем.

Нагадаємо, у Сенаті США пропонують ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна в разі вторгнення військ РФ до України. Відповідний документ демократи Сенату оприлюднили 12 січня. Зокрема, пакет санкцій спрямований проти вищих російських військових та урядовців, включаючи Путіна та інших лідерів, головних банківських установ, російських компаній.

Своєю чергою, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у разі запровадження санкцій США щодо влади РФ з боку Москви буде "адекватна відповідь". Пєсков каже, що такі обмеження можна порівняти з розривом відносин.

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