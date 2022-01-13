ЕС официально продлил санкции против России

Санкции продлили на 6 месяцев.

Европейский Союз 13 января принял решение о продлении экономических санкции против Российской Федерации из-за ее агрессии в отношении Украины. Санкции будут действовать до 31 июля 2022 года.

Об этом идет речь на сайте Европейского Совета.

"Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, направленные на определенные сектора экономики Российской Федерации, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года . Решение Совета принято после последней оценки состояния выполнения Минских договоренностей ", — говорится в заявлении ЕС.

Введенные санкции предусматривают:

ограничение доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний,

запрет формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых учреждений,

запрет о прямом или косвенном импорте, экспорте или передаче всех материалов, связанных с обороной.

устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или военных конечных потребителей в России.

еще большее ограничение доступа России к некоторым технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе.

Европейские лидеры единогласно приняли решение продлить санции из-за невыполнения Россией Минских соглашений. Также там подчеркивают, что дальше поддерживают Нормандский формат.

"При оценке состояния выполнения Минских договоренностей, состоявшейся на Европейском совете 16 декабря 2021 года, лидеры ЕС поощряли дипломатические усилия и поддержали Нормандский формат в достижении полного выполнения Минских договоренностей. Из-за того, что Россия не полностью выполнила эти соглашения, лидеры ЕС единогласно решили продлить действие экономических санкций против страны ", — отметили в ЕС.

Кроме этого, лидеры ЕС ввели различные виды ответных мер на незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя и "специальную дестабилизацию в Украине". Среди них:

дипломатические мероприятия,

индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки),

конкретные ограничения на экономические дела с Крымом и Севастополем.

Напомним, в Сенате США предлагают ввести санкции против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину. Соответствующий документ демократы Сената обнародовали 12 января. В частности, пакет санкций направлен против высших российских военных и чиновников, включая Путина и других лидеров, главные банковские учреждения, российские компании.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае введения санкций США в отношении властей РФ со стороны Москвы будет "адекватный ответ". Песков говорит, что такие ограничения сопоставимы с разрывом отношений.

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