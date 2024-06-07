НАБУ та САП спростували причетність Кіпермана до справи про спробу підкупу

Антикорупційні органи САП та НАБУ підтвердили, що український бізнесмен Михайло Кіперман не має відношення до справи щодо можливої пропозиції хабаря детективам Національного антикорупційного бюро та прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У четвер, 6 червня, відбулося судове засідання з обрання запобіжного заходу адвокату Олексію Носову у вищезазначеній справі. Його підозрюють у пропозиції хабаря детективам НАБУ та прокурорам САП. Водночас в низці публікацій цей факт безпідставно пов’язується з ім’ям Михайла Кіпермана, оскільки начебто пропозиція хабаря мала місце у кримінальному провадженні, яке стосуються прав Кіпермана.

Проте, під час відкритого судового засідання прокурор САП Станіслав Броневицький декілька разів прямо зазначив, що за матеріалами слідства у цій справі Олексій Носов не представляв інтереси Михайла Кіпермана, а діяв в інтересах пані Фролової.

“Олексій Носов написав повідомлення Петренку: “Вітаю Вас, мене звати Олексій Носов по Фроловій, Вас мали попередити” … він ще особу не бачить та не знає, але повідомляє прізвище Фролової, підозрюваної в іншому кримінальному провадженні”, - зазначив прокурор.

Крім того, в ході засідання і сам підозрюваний Носов зауважив, що не має стосунку до Кіпермана, а неправомірна вигода стосувалася лише Фролової, епізод щодо якої було виділено в окреме провадження.

Нагадаємо, Михайло Кіперман заявив, що засуджує будь-які незаконні способи впливу на слідство чи суд та заявляє, що не має жодного відношення до підозрюваного адвоката.