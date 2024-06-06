Кіперман заявив, що немає жодного стосунку до адвоката, який підозрюється у пропозиції дати хабар

Михайло Кіперман засуджує будь-які незаконні способи впливу на слідство чи суд та заявляє, що не має жодного відношення до підозрюваного адвоката.

Бізнесмен Михайло Кіперман зі ЗМІ отримав інформацію про те, що детективи НАБУ викрили на пропозиції надати хабар адвоката Олексія Носова.

Про це пише видання “Уніан”.

Як зазначається, бізнесмен побачив інформацію про хабар в публікаціях ЗМІ. Водночас начебто ця пропозиція мала місце у кримінальному провадженні, яке стосуються прав Михайла Кіпермана.

“Адвокат, про якого зазначено в масмедіа, не надавав та не надає жодних послуг пану Михайлу Кіперману. З Олексієм Носовим не укладалось договорів правової допомоги та не доручалось представництво прав та інтересів Михайла Кіпермана. Олексій Носов, який працює в юридичній компанії "Міллер", представляв інтереси іншої особи у кримінальному провадженні", - йдеться у заяві адвокатів Кіпермана.

Крім того, в цій заяві йдеться, що події щодо пропозиції або спроб надання будь-якої неправомірної вигоди не мають жодного відношення до Михайла Кіпермана.

"Михайлу Кіперману відомо про факт існування кримінального провадження НАБУ, проте до цього часу він не отримував повідомлення про підозру в цьому провадженні у встановлених законом спосіб. Наразі уповноважені адвокати пана Михайла Кіпермана вивчають відповідні матеріали для формування обґрунтованої юридичної позиції та захисту прав в межах чинного законодавства", - додали адвокати.

Вони також підкреслили, що бізнесмен засуджує будь-які незаконні способи впливу на слідство чи суд.

"У випадку підтвердження вини таких осіб, вони, безумовно, повинні понести відповідну юридичну відповідальність", - наголосили адвокати.

Нагадаємо, що НАБУ розслідує дані про елітну нерухомість голови департаменту кібербезпеки СБУ.

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