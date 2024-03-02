Навіщо потрібен аудит ЗСУ: думка нардепа

У нас не має бути тисячі тилових частин, які просто буцімто щось забезпечують.

Потрібно розуміти, що в нас не те що багато людей ховається десь від війни, коли говорять про аудит. Тут потрібно говорити про підходи, які ми маємо використовувати зараз, щоб тих людей, які вже є в Збройних силах, перенаправляти на правильні посади і на місця, де вони більш потрібні.

Про це сказав народний депутат Роман Костенко.

Потрібно робити реструктуризацію

Він навів приклади, як це відбувається. Так, у нас є бази зберігання озброєння, де у мирний час штат налічував 150 людей.

“А по війні є такий план: вони мають розгорнутись там до 1,5 тисячі. І командири, які є, їх розгорнули. Питання, чи вони там потрібні — це вже до Генерального штабу”, — пояснив Костенко.

Далі йдуть авіаційні частини. В однієї може бути 10 літаків, і в неї забезпечено 10 літаків. Але під час війни, ще за старими радянськими нормами, вона має розгорнутись приблизно до 100 літаків.

“Цих літаків немає, але забезпечення набирається, і воно там служить”, — наголосив нардеп.

Якщо ми візьмемо звичайну піхотну бригаду, в нас там 4000 людей. В цій бригаді воює тільки три батальйони, в яких по 500 у кожному, це 1,5 тисячі. Із батальйону 250 із 500 — це ослуговування.

“Отже, ми маємо, що з бригади на 4000 людей 750 мають воювати. Десь когось немає, хтось поранений і з бригади залишається 500-700 людей. Коли ці люди поранені або вибувають, кажуть: “Все, бригада стала небоєздатною”. При цьому в бригаді залишаються 3000 людей, які знаходяться на своїх посадах”, — зазначив він.

Тому, на думку Костенка, потрібно робити реструктуризацію, щоб у нас не було тисячі тилових частин, які просто буцімто щось забезпечують.

“Я вважаю, саме той час, коли ми маємо з зрозуміти, скільки нам потрібно в забезпеченні, скільки нам потрібно в піхоті, скільки нам потрібно на інших напрямках, тому що зараз дуже великий дисбаланс між тиловими частинами і частинами, які воюють на передньому краю”, — підсумував він.

Нагадаємо, Сирський проводить аудит Сил оборони.

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