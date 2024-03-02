Зачем нужен аудит ВСУ: мнение нардепа

У нас не должно быть тысячи тыловых частей, которые просто что-то обеспечивают.

Нужно понимать, что у нас не то что многие скрываются где-то от войны, когда говорят об аудите. Здесь нужно говорить о подходах, которые мы должны использовать сейчас, чтобы тех людей, которые уже в Вооруженных силах, перенаправлять на правильные должности и на места, где они более нужны.

Об этом сказал народный депутат Роман Костенко.

Нужно делать реструктуризацию

Он привел примеры того, как это происходит. Да, у нас есть базы хранения вооружения, где в мирное время штат насчитывал 150 человек.

“А после войны есть такой план: они должны развернуться там до 1,5 тысяч. И имеющиеся командиры их развернули. Вопрос, нужны ли они там — это уже в Генеральный штаб», — объяснил Костенко.

Далее следуют авиационные части. У одной может быть 10 самолетов, и у нее обеспечено 10 самолетов. Но во время войны, еще по старым советским нормам, она должна развернуться примерно до 100 самолетов.

"Этих самолетов нет, но обеспечение набирается, и оно там служит", — подчеркнул нардеп.

Если мы возьмем обычную пехотную бригаду, у нас там 4000 человек. В этой бригаде сражается только три батальона, в которых по 500 в каждом, это 1,5 тысячи. Из батальона 250 из 500 – это обслуживание.

“Итак, мы имеем, что из бригады на 4000 человек 750 должны воевать. Где-то нет, кто-то ранен и из бригады остается 500-700 человек. Когда эти люди ранены или выбывают, говорят: "Все, бригада стала небоеспособной". При этом в бригаде остаются 3000 человек, которые находятся в своих должностях”, — отметил он.

Поэтому, по мнению Костенко, нужно делать реструктуризацию, чтобы у нас не было тысячи тыловых частей, которые просто что-то обеспечивают.

“Я считаю, именно то время, когда мы должны понять, сколько нам нужно в обеспечении, сколько нам нужно в пехоте, сколько нам нужно на других направлениях, потому что сейчас очень велик дисбаланс между тыловыми частями и частями, воюющими на переднем крае ”, — подытожил он.

Напомним, Сырский проводит аудит Сил обороны.

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