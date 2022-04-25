"Нова пошта" відновила роботу відділень у Бучі, Ірпені, Макарові та Колонщині: графік роботи

"Нова пошта" відновила роботу відділень у 4 населених пунктах Київської області: Бучі, Ірпені, Макарові та Колонщині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Від 25 квітня запрацювали 4 відділення у Ірпені, 2 - у Макарові та по одному - у Бучі та Колонщині. Тепер жителі цих населених пунктів можуть замовляти найнеобхідніше в Інтернеті – їжу, ліки, речі або ті товари, яких ще немає у місцевих магазинах. Також мешканці зможуть отримувати посилки з турботою від близьких та рідних", - йдеться у повідомленні.

У Ірпіні можна отримати усі послуги "Нової пошти" у:

Відділення №4, вул. Зарифи Алієвої, 85

Відділення №8, вул. Центральна, 6а

Відділення №11, вул. Українська, 82

Відділення №12, вул. Університетська, 2ф/2, прим.98

У Макарові:

Відділення №1, вул. Проектна, 1

Відділення № 2, вул. Кочубея, 1

У Бучі запрацювало відділення №2, розташоване на бул. Богдана Хмельницького, 4

У Колонщині відкрито відділення №1, вул. Київська, 26.

Зазначається, що відділення працюють 7 днів на тиждень. У будні – від 10:00 до 17:00, у вихідні – від 9:00 до 18:00. До 15 травня "Нова пошта" планує відкрити усю мережу відділень по Київській області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 61-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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