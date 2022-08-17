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Обстріли ЗАЕС: Запорізька влада радить мешканцям Енергодара евакуюватися

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Обстріли ЗАЕС: Запорізька влада радить мешканцям Енергодара евакуюватися

Фото: Associated Press

Російська армія обстрілює Енергодар та промисловий майданчик Запорізької АЕС.

В Запорізькій обласній військовій адміністрації радять мешканцям тимчасово окупованого Енергодара, де розташована АЕС, евакуюватися. Разом з тим місцева влада наголошує: всі органи цивільного захисту працюють в обмеженому режимі.

Про це під час національного телемарафону сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ми радимо людям виїжджати з Енергодара, особливо жінкам і дітям. З атомної станції є чотири виходи електрики, залишився лише один. Був обстріл у Дніпропетровській області (15 серпня - Ред.). Нашим операторам довелося знизити навантаження 5-го енергоблоку. Це чистий ядерний тероризм", - наголосив Старух.

За словами Старуха, більше 100 працівників ЗАЕС викрадено. Він вкотре наголосив, що станція найбільша в Європі, адже там зберігається 1200 тонн урану.

"Жартувати з такими речами неможливо. Необхідна демілітаризація станції і 30-кілометрової зони від важкого озброєння боєприпасів, щоб не було найменшого натяку на виникнення нештатної ситуації", - сказав очільник області.

Як повідомлялося, ситуація на ЗАЕС небезпечна не лише для Запорізької області. Якщо на Запорізькій АЕС станеться аварія, евакуювати потрібно близько 400 тисяч людей.  

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
554
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