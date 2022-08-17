Обстріли ЗАЕС: Запорізька влада радить мешканцям Енергодара евакуюватися

Російська армія обстрілює Енергодар та промисловий майданчик Запорізької АЕС.
В Запорізькій обласній військовій адміністрації радять мешканцям тимчасово окупованого Енергодара, де розташована АЕС, евакуюватися. Разом з тим місцева влада наголошує: всі органи цивільного захисту працюють в обмеженому режимі.
Про це під час національного телемарафону сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ми радимо людям виїжджати з Енергодара, особливо жінкам і дітям. З атомної станції є чотири виходи електрики, залишився лише один. Був обстріл у Дніпропетровській області (15 серпня - Ред.). Нашим операторам довелося знизити навантаження 5-го енергоблоку. Це чистий ядерний тероризм", - наголосив Старух.
"Жартувати з такими речами неможливо. Необхідна демілітаризація станції і 30-кілометрової зони від важкого озброєння боєприпасів, щоб не було найменшого натяку на виникнення нештатної ситуації", - сказав очільник області.
Як повідомлялося, ситуація на ЗАЕС небезпечна не лише для Запорізької області. Якщо на Запорізькій АЕС станеться аварія, евакуювати потрібно близько 400 тисяч людей.
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