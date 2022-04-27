Окупанти штурмують завод "Азовсталь" в Маріуполі

Окупанти продовжують атакувати "Азовсталь", незважаючи на "наказ" Путіна припинити штурм комбінату.

Своєю чергою російські пропагандистські ЗМІ перестали висвітлювати бої в Маріуполі.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, зараз у Маріуполі тривають вуличні бої у секторі від будівлі адміністрації заводу до вулиці Українського Козацтва (парк Веселка).

"Повітряні атаки на Азовсталь не стихають. Жодної тиші, але намагання штурму раз за разом. Попри заяви. Єдине – з публічного інформаційного поля різко зникли публікації боїв. Окупанти намагаються пояснити собі, чому путін майже погодився на евакуацію, одночасно не приховуючи подальших планів щодо "Азовсталі" і наших захисників", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що росіяни закрили в'їзд до Маріуполя, вводять дозвіл на перебування на вулиці.