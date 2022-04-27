Оккупанты штурмуют завод "Азовсталь" в Мариуполе

Оккупанты продолжают атаковать "Азовсталь", несмотря на "приказ" Путина прекратить штурм комбината.

В свою очередь российские пропагандистские СМИ перестали освещать бои в Мариуполе.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, сейчас в Мариуполе продолжаются уличные бои в секторе от здания администрации завода до улицы Украинского Казачества (парк Радуга).

"Воздушные атаки на Азовсталь не стихают. Никакой тишины, но попытки штурма раз за разом. Несмотря на заявления. Единственное – с публичного информационного поля резко исчезли публикации боев. Оккупанты пытаются объяснить себе, почему путин почти согласились на эвакуацию, одновременно не скрывая дальнейших планов относительно "Азовстали" и наших защитников", – написал Андрющенко.

Напомним, что россияне закрыли въезд в Мариуполь, вводят разрешение на пребывание на улице.