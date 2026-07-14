Окупанти атакували Очаків з реактивної артилерії: під ударом опинилися житлові будинки та медзаклад

Перш ніж покласти шматок м’яса до кошика, більшість із нас оцінює його саме за кольором. Яскраво-червоне здається свіжим, а сірувате чи коричневе часто викликає сумніви. Але чи справді колір може сказати, що продукт зіпсувався? Насправді все не так однозначно.