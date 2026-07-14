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Окупанти атакували Очаків з реактивної артилерії: під ударом опинилися житлові будинки та медзаклад
Внаслідок масованого обстрілу Очакова з реактивних систем залпового вогню поранено вісім місцевих жителів, а також пошкоджено медичний заклад та понад 20 будинків.
Російські окупаційні війська завдали чергового жорстокого удару по цивільній інфраструктурі міста Очаків Миколаївської області. Ворог атакував населений пункт, попередньо, з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
Наслідки атаки та постраждалі
Внаслідок ворожого обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім мирних жителів:
п’ятьох постраждалих було терміново госпіталізовано до медичного закладу;
трьом жінкам медики надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події.
Масштаби руйнувань
У місті зафіксовано значні руйнування житлового сектору та соціальних об’єктів. Зокрема, внаслідок прильотів пошкоджено:
будівлю місцевого медичного закладу;
один багатоквартирний житловий будинок;
близько 20 приватних будинків місцевих мешканців;
сім цивільних автомобілів.
На місцях влучань працюють екстрені служби та фіксують наслідки чергового терористичного акту з боку РФ.