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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
316
Час на прочитання
1 хв

Окупанти атакували Очаків з реактивної артилерії: під ударом опинилися житлові будинки та медзаклад

Внаслідок масованого обстрілу Очакова з реактивних систем залпового вогню поранено вісім місцевих жителів, а також пошкоджено медичний заклад та понад 20 будинків.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Очаків

Очаків

Російські окупаційні війська завдали чергового жорстокого удару по цивільній інфраструктурі міста Очаків Миколаївської області. Ворог атакував населений пункт, попередньо, з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

Наслідки атаки та постраждалі

Внаслідок ворожого обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім мирних жителів:

  • п’ятьох постраждалих було терміново госпіталізовано до медичного закладу;

  • трьом жінкам медики надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події.

Масштаби руйнувань

У місті зафіксовано значні руйнування житлового сектору та соціальних об’єктів. Зокрема, внаслідок прильотів пошкоджено:

  • будівлю місцевого медичного закладу;

  • один багатоквартирний житловий будинок;

  • близько 20 приватних будинків місцевих мешканців;

  • сім цивільних автомобілів.

На місцях влучань працюють екстрені служби та фіксують наслідки чергового терористичного акту з боку РФ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
316
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