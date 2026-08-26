«Орєшнік» може стати ціллю для українських ракет: експерт пояснив, у чому проблема

"Орешнік", ППО / © ТСН

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Російська балістична ракета «Орєшнік» може мати проблеми з точністю ураження цілей. Якщо Росії не вдасться належним чином відпрацювати систему керування ракетою, це може зробити її потенційно вразливою для українських засобів ураження.

Про це в ефірі «Київ24» заявив засновник компанії First Contact, військовий експерт Валерій Боровик.

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За його словами, складність виробництва таких ракет не є єдиною проблемою для Росії. Значно важливішими залишаються характеристики системи керування та здатність ракети точно вражати визначені цілі.

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«З „Оршеніком“, виходить, щось не те. Він не так ефективно працює по Україні, ми побачили цю неточність», — стверджує він.

Боровик припустив, що у разі невідповідності заявлених характеристик реальним можливостям «Орєшнік» може втратити частину своєї ефективності. Якщо РФ не зможе довести ці характеристики до потрібного рівня, каже експерт, такі ракети можуть стати вразливими для ураження.

Раніше йшлося про те, що РФ факнтазує про удар «Орешніком» по Європі. Так, депутат Держдуми Олексій Журавльов пригрозив ударом по європейському заводу з виробництва безпілотників. Він закликав Кремль перейти від погроз до реальних атак і заявив, що удар має продемонструвати можливості ракети навіть без ядерної боєголовки. Водночас Журавльов визнав, що рішення про застосування «Орєшніка» ухвалює військове керівництво РФ.

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