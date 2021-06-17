Під Миколаєвом горе-матір не лікувала 2-річну дитину, яка отримала опіки

На сполох забили місцеві жителі і викликали поліцію.

У Вознесенівському районі Миколаївської області 2-річна дитина вилила на себе окроп. Мати дівчинки надання медичної допомоги доньці ігнорувала.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Миколаївської області.

До поліцейського офіцера Олександрівської громади звернулися небайдужі городяни і повідомили, що у селі Трикрати 2-річна дівчинка під час обіду вилила на себе окроп і отримала опіки грудної клітки, а мати дитини опіки не лікує.

Поліцейський разом із працівниками служби у справах дітей навідалися додому до родини. Мати дівчинки розповіла, що донька вилила на себе щойно налитий у кружку чай.

Офіцер громади викликав швидку, лікарі якої надали першу допомогу дитині, та госпіталізували дівчинку до лікарні, де діагностували термічний опік грудної клітки 1-2 ступеня.

"За невиконання своїх батьківських обов’язків по догляду за дитиною на матір дівчинки поліцейський склав адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що Кременчуці Полтавської області маленька дитина потрапила до лікарні. У 3-річного хлопчика опіки тіла.

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