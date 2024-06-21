Підробка документів для сербського суду: ексгенерал СБУ Наумов отримав нову підозру

Наумов намагався виїхати з території Сербії до Північної Македонії, приховавши від митного контролю майно та гроші.

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому очільнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України у підробці документів для сербського суду.

Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, експосадовець організував підроблення офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності у Сербії. З огляду на фото і матеріали справи, йдеться про Андрія Наумова.

Зазначається, що 7 червня 2022 року Наумов намагався виїхати з території Сербії до Північної Македонії через прикордонний пункт Прешево, приховавши від митного контролю майно та гроші.

Зокрема, у нього було виявлено 592,9 тисяч євро, 120,1 тисяч доларів та два смарагди. Крім того, він пересувався автомобілем BMW X6 PMV, який формально належить його дружині.

"Все це майно та кошти були отримані фігурантом злочинним шляхом під час перебування ним на посадах директора Державного підприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль" та у Службі безпеки України", – йдеться у повідомленні.

Сербські правоохоронці затримали Наумова, оскільки той порушив приписи ст. 86 Закону Республіки Сербія "Про запобігання відмиванню коштів" та ст. 12 Закону Республіки Сербія "Про митну справу".

"Щоб уникнути відповідальності експравоохоронець вирішив підробити офіційні документи, щоб створити хибне уявлення у сербських правоохоронних та судових органів щодо законності походження коштів та майна", – пояснили в ДБР.

Після отримання від спільників пакета фальшивих документів, він передав їх Спеціалізованому антикорупційному департаменту Вищого суду в сербському місті Ніш.

Однак у взаємодії з правоохоронними органами Сербії слідчі ДБР та прокуратури довели факт підробки цих документів та передали їх сербському суду.

Наумову повідомлено про підозру у вченні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Наумов залишив Україну 23 лютого 2022 року. У квітні президент Володимир Зеленський назвав його зрадником за порушення військової присяги і позбавив звання генерала.

У червні 2022 року Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією.

У липні 2023 року Вищий суд міста Ніш відхилив запит України про екстрадицію Наумова і направив справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції.

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