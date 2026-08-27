Після полону знайшов нове покликання: Рінат Ахметов купив квартиру захиснику Маріуполя, який розміновує Україну

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Уродженець Кривого Рогу, Владислав із початком повномасштабного вторгнення став на оборону Маріуполя. Він пройшов через важкі вуличні бої, захищав «Азовсталь», пережив три контузії та уламкові поранення обох ніг. Згодом військовий опинився в російському полоні.

У неволі через викривлене росіянами прізвище Владислав фактично «існував» як дві різні людини. Помилку в списках помітила дружина під час перегляду його інтерв’ю з полону. Вона одразу звернулася до ГУР та СБУ — і саме це допомогло повернути бійця додому.

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Сьогодні він поступово повертається до цивільного життя та займається відновленням здоров’я. Владислав пройшов тривалу реабілітацію, звільнився зі служби й почав працювати в гуманітарному розмінуванні кінологом з технічної розвідки. Власна оселя, облаштована усім необхідним, стала для родини Владислава надійним фундаментом для нового етапу життя.

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«Ми дуже дякуємо Рінату Ахметову. Це дуже гарна справа з його боку. Ми просто в захваті», — говорить Владислав.

Нова квартира для українського захисника стала черговим кроком у масштабній програмі підтримки військових та їхніх родин. Передаючи ключі й сертифікат, генеральна директорка Фонду Ксенія Сухова зазначила, що допомога героям залишається ключовим фокусом для Благодійного Фонду та його проєкту «Серце Азовсталі».

«Передаю вам вітання від Ріната Ахметова. Бажаю вам бути тут щасливими. Нехай ваша родина одразу почувається тут як удома. Нехай усе нове і найкраще починається з цього гарного подарунка. Ми дякуємо вам за героїчну оборону Маріуполя, за все, що ви зробили і ще зробите для нашої країни», — зазначила Ксенія Сухова.

За словами голови наглядової ради Фонду Наталії Ємченко, цього року програма «Вдома» наближається до позначки у 400 наданих квартир для захисників Маріуполя. Ініціативу буде продовжено — засновник Фонду Рінат Ахметов уже погодив її розширення. А темпи реалізації програми залежатимуть від інтенсивності обмінів полоненими.

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«Дуже класно, що Фонд Ріната Ахметова і „Серце Азовсталі“ продовжують цю програму. З іншого боку, ми дуже сподіваємося, що наш приклад, аналіз результатів та інші напрацювання стануть однією з основ для появи нових проєктів і державних програм. Також ми дуже тішимося, що наша робота у сфері посттравматичного зростання вже дає свої плоди», — говорить Наталія Ємченко.

Програма «Вдома» передбачає забезпечення квартирами оборонців Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Власна оселя стає для них не лише вирішенням побутових питань, а й важливою частиною шляху посттравматичного зростання — повернення до наповненого життя після боїв та полону.

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