Погода 25 жовтня: Україну накриють дощі та сильний вітер

Найнижчі температури очікуються в північних і східних областях.

У середу, 25 жовтня, по всій території України дощитиме. Крім того, в багатьох областях буде сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно. Вночі в Україні, крім лівобережжя, вдень на більшій частині території - дощі. В Карпатах синоптики прогнозують значні опади. Вночі на заході, а вдень в Україні місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Вночі температура повітря на більшій території країни становитиме +7-12°. Прохолодніше нічної пори буде у східних і північно-східних областях - лише 1-6° тепла. Тепліше - в південній частині країни, +11-16°.

Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть +10-15°. На півдні України повітря прогріється до +16-21°. Тим часом на півдні Одещини температура підніметься до +25°.

Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 25 жовтня буде хмарно. Вночі невеликий, а вдень значний дощ. Крім того, вдень місцями пориви віту сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме 7-12° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10-15°. У Києві вночі буде +8-10°, а вдень - 11-13° тепла.

Крім того, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Київщині в середу: "25 жовтня вдень значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий)".

Як повідомлялося, синоптикиня Наталія Птуха розповіла про погоду в останній тиждень жовтня. За її словами, на цьому тижні, 23-29 жовтня, погода в Україні ще більше нагадуватиме осінню. До країни прийдуть циклони з опадами у вигляді дощу.

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