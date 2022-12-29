Популярний зимовий фрукт, який допоможе схуднути

За словами іспанських науковців, улюблений багатьма зимовий фрукт допомагає не лише покращити настрій, але й схуднути. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Вчені Лазаро Закаріс та Марія Джізус Родріго з Інституту агрохімії та харчових технологій (Валенсія, Іспанія) виявили, що за допомогою мандаринів можна ефективно побороти зайву вагу. А все тому, що до складу цього популярного зимового продукту входять речовини, які здатні пришвидшити процес схуднення.

Дослідники пояснили, що в мандаринах можна знайти органічні пігменти, зокрема ретиноїди, які активують різноманітні процеси на рівні клітин і цим допомагають організму позбавлятися зайвих калорій. Також ці фрукти здатні запустити обмінні процеси, через які організм витрачає більше енергії, ніж отримує з їжею.

Щоправда, тут є одне "але". Якщо ви бажаєте швидко схуднути, не варто перегинати палку і харчуватися щодня лише одними мандаринами. У великих кількостях цей корисний смаколик, як і будь-який інший продукт, стає шкідливим. Тому фахівці радять додавати кілька фруктів до свого щоденного раціону.

В чому ще користь мандаринів

Якщо порівнювати їх з іншими зимовими фруктами, як-от грейпфрут чи апельсин, мандарини на 85% складаються з води. В одному середньому мандарині:

47 калорій;

12 г вуглеводів;

2 г клітковини;

0,7 г протеїну;

0 жирів;

26% від добової норми вітаміну С;

3% від добової норми вітаміну А;

3% від добової норми калію.

Як можна помітити, мандарини — це чудове джерело вітаміну С. І це є найбільшою перевагою цього фрукта для здоров'я.

Мандарини також складаються з великої кількості антиоксидантів (не лише вітамін С, але й бета-криптоксантин) і флавоноїдів (нарингін, гесперидин, тангеретин і нобілетин). Вони позитивно впливають на здоров'я шкіри та знижують ризик розвитку багатьох хронічних захворювань.

Якщо говорити про схуднення, то мандарини містять нерозчину клітковину, яка не бродить в кишечнику (целюлозу та лігнін). Саме цей тип клітковини посилює відчуття ситості та уповільнює проходження їжі через травний тракт.

Як показують дослідження, люди, які споживають більше клітковини, здатні підтримувати вагу свого тіла та краще запобігати відновленню ваги порівняно з тими, хто споживає менше клітковини.

Ще одне дослідження виявило, що нобілен, який входить до складу мандаринів, запобігає накопиченню жиру в жирових клітинах, підвищує активність активованої протеїнкінази (білка, який регулює енергетичний баланс клітин, що може протидіяти утворенню нових жирових клітин).