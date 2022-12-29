Популярный зимний фрукт, который поможет похудеть

По словам испанских ученых, любимый многими зимний фрукт помогает не только улучшить настроение, но и похудеть. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Ученые Лазаро Закарис и Мария Джизус Родриго из Института агрохимии и пищевых технологий (Валенсия, Испания) обнаружили, что с помощью мандарина можно эффективно побороть лишний вес. А все потому, что в состав этого популярного зимнего продукта входят вещества, способные ускорить процесс похудения.

Исследователи объяснили, что в мандаринах можно найти органические пигменты, в частности ретиноиды, которые активируют различные процессы на уровне клеток и этим помогают организму избавляться от лишних калорий. Также эти фрукты способны запустить обменные процессы, через которые организм тратит больше энергии, чем получает с едой.

Правда, здесь есть одно "но". Если вы хотите быстро похудеть, не стоит перегибать палку и питаться каждый день только одними мандаринами. В больших количествах этот полезный вкус, как и любой другой продукт, становится вредным. Поэтому специалисты советуют добавлять несколько фруктов в свой ежедневный рацион.

В чем еще польза мандарин

Если сравнивать их с другими зимними фруктами, как грейпфрут или апельсин, мандарины на 85% состоят из воды. В одном среднем мандарине:

47 калорий;

12 г углеводов;

2 г клетчатки;

0,7 г протеина;

0 жиров;

26% от суточной нормы витамина С;

3% от дневной нормы витамина А;

3% от дневной нормы калия.

Как можно заметить, мандарины – это отличный источник витамина С. И это наибольшее преимущество этого фрукта для здоровья.

Мандарины также состоят из множества антиоксидантов (не только витамин С, но и бета-криптоксантин) и флавоноидов (нарингин, гесперидин, тангеретин и нобилетин). Они оказывают положительное влияние на здоровье кожи и снижают риск развития многих хронических заболеваний.

Если говорить о похудении, то мандарины содержат нерастворимую клетчатку, которая не бродит в кишечнике (целлюлозу и лигнин). Именно этот тип клетчатки усиливает ощущение сытости и замедляет прохождение пищи через пищеварительный тракт.

Как показывают исследования, люди, потребляющие больше клетчатки, способны поддерживать вес своего тела и лучше предотвращать восстановление веса по сравнению с теми, кто потребляет меньше клетчатки.

Еще одно исследование выявило, что входящий в состав мандарин нобилен предотвращает накопление жира в жировых клетках, повышает активность активированной протеинкиназы (белка, регулирует энергетический баланс клеток, что может противодействовать образованию новых жировых клеток.