Посла Киргизстану в Україні викликали до МЗС: у чому річ

У середу, 20 липня, до Міністерства закордонних справ України викликали посла Киргизької Республіки в Україні Ідріса Кадиркулова. Від нього хотіли почути пояснення щодо інформації про обхід санкцій проти Росії через Киргизстан.

Про це повідомляє МЗС України.

Що відомо

Зокрема йдеться про постачання продукції подвійного призначення та високотехнологічних компонентів і виробів, які можуть використовуватися для виготовлення зброї.

"Увагу дипломата було привернуто до того, що Киргизька Республіка як член світового співтовариства має відповідально ставитися до дотримання міжнародної санкційної політики проти Росії", – йдеться у повідомленні.

Окремо відомство наголосило, що реекспорт з території Киргизстану до РФ товарів, які можуть використовуватися для оснащення військової техніки, матиме наслідки. Це розцінюватиметься українською стороною як недружні дії, спрямовані на підтримку загарбницької війни Росії проти України.

Нагадаємо, США повідомили, що планують запровадити санкції проти Киргизстану. Йшлося про те, що країна постачає Росії підсанкційну техніку, яку агресор використовує у війні проти України. Передовсім це дрони з Китаю.

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