Президент Зеленський прокоментував рух України до членства в НАТО

Члени НАТО привітали значні євроатлантичні реформи, які вже здійснила Україна.

Україна позитивно сприйняла рішення саміту НАТО про те, що наша держава стане членом Альянсу, а План дій щодо членства (ПДЧ) є невід'ємною частиною цього процесу.

Про це повідомляє пресслужба президента Зеленського.

"Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року. Водночас у рішенні цьогорічного саміту відсутні конкретні часові межі наступних кроків у нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися", – зауважив Глава держави.

У комюніке Брюссельського саміту країни – члени НАТО привітали значні євроатлантичні реформи, які вже здійснила Україна, та підтвердили готовність і надалі надавати практичну підтримку нашій державі у впровадженні реформ у секторі безпеки й оборони.

"Ми продовжимо курс на реформи у сфері безпеки й оборони з тим, щоб іще більше відповідати стандартам взаємосумісності з державами – членами НАТО", – відзначив Володимир Зеленський.

Лідери НАТО високо оцінили вагомий внесок України в операції Альянсу, участь у Силах реагування та навчаннях НАТО. Також вони наголосили на важливості військової співпраці та ініціативах щодо нарощування потенціалу між членами Альянсу та Україною, зокрема діяльності литовсько-польсько-української бригади.

"Україна, не будучи членом НАТО, вже сьогодні вносить свою вагому частку в забезпечення євроатлантичної безпеки. Протистояння російській агресії на Сході, під час якого, на жаль, продовжують гинути українські воїни, є нашим неоціненним внеском у безпеку всього євроатлантичного простору", – зазначив Глава держави.

У своїх подальших двосторонніх переговорах з лідерами держав – членів НАТО президент продовжить детальне обговорення євроатлантичних прагнень України. Про це зокрема йтиметься на його зустрічі з Президентом США Джо Байденом під час запланованого візиту до Сполучених Штатів.

"Роль України у забезпеченні глобальної безпеки має бути належним чином оцінена", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Грузія готова до поглиблення співпраці з НАТО. У Грузії вітають відновлення політики відкритих дверей Північноатлантичного альянсу.

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