Грузія готова до поглиблення співпраці з НАТО - прем'єр-міністр Гарібашвілі

У Грузії вітають відновлення політики відкритих дверей Північноатлантичного альянсу.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі привітав політику відкритих дверей НАТО під час звернення на форумі в Брюсселі, де він брав участь разом зі світовими лідерами.

Про це пише видання "Новости Грузия".

За словами очільника уряду Грузії, такі питання, як модернізація можливостей, зміцнення колективної оборони за рахунок підвищення готовності, розробка цілей сталого розвитку в рамках всього Альянсу і підтримка стійкості партнерів, є ключовими питаннями в документах саміту Північноатлантичного альянсу 2030 року.

"Стає очевидним, що складна сутність сучасної гібридної війни вимагає спільних зусиль і підтримки наших партнерів. У цьому контексті важливо, щоб саміт НАТО в 2021 році зосередив увагу на порядку денному саміту 2030 року, який стане основою для нової стратегічної концепції Альянсу. Ми також вітаємо відновлення політики відкритих дверей Північноатлантичного альянсу, як одну з основних рекомендацій документа і сподіваємося, що ця політика збереже свою ефективність в найближчі роки", - заявив Гарібашвілі.

"Протягом багатьох років Північноатлантичний альянс активно інвестував і брав участь в зусиллях зі сталого розвитку Грузії. Ми готові до подальшого поглиблення співпраці з НАТО в цьому напрямку. Ця повістка дня ще більш актуальна для Грузії-аспіранта, оскільки ми готуємося до членства в НАТО. Чим більш стійким буде кожен з партнерів-однодумців і членів, тим сильніше буде Північноатлантичний альянс. Це єдиний шлях виграти боротьбу за системи цінностей миролюбних націй", - сказав Гарібашвілі.

Нагадаємо, в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ. У рішенні вперше за останні роки щодо України використовують ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії.

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