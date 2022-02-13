Привітання з Днем комп’ютерника: картинки, листівки, проза, вірші та прикольні смс

14 лютого в світі святкують День комп'ютерника. Саме цього дня 1946 року було створено перший електронний комп’ютер ENIAC. Якщо ваші друзі чи знайомі працюють в сфері інформаційних технологій (програмісти, комп’ютерні інженери, системні адміністратори, тестувальники, фахівці з управління базами даних), варто привітати їх з професійним святом. Тому ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем комп'ютерника в прозі, віршах, смс, а також прикольних картинках.
Привітання з Днем комп’ютерника: проза
Дорогий наш комп’ютерний ас, вітаємо тебе з твоїм професійним святом! Ми бажаємо тобі надійної техніки, яка ніколи не підводить, нових технологій, завдяки яким твоє життя стане ще цікавіше, і, звичайно, вдячних користувачів, яким ти допомагаєш кожен день!
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Вітаю з Днем комп’ютерника! Бажаю завжди знаходити спільну мову з будь-якими машинами і бути з ними на "ти". Нехай твоя діяльність буде успішною, а також радує стабільністю і креативними ідеями.
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Ось і настав день комп’ютерника! Вітаю всіх майстрів і знавців зі святом! Бажаю тихої роботи вентилятора, слухняних системників, потрібних програм і належної науково-технічної бази для реалізації будь-яких ідей! Будьте здорові, посидючі, давайте відпочинок очам і ворушіть кінцівками. Ні - вірусу, ні - помилкам у системі!
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З Днем комп’ютерника вітаю! Бажаю, щоб твої бажання збувалися, а також все виходило. Нехай з будь-яким комп’ютером ти будеш на "ти", і в один клік здійснювалися твої мрії.
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Вітаю з Днем комп'ютерника. Бажаю, щоб в один клік збувалися всі твої бажання, бажаю з комп'ютером будь-якого "віндовса" бути на "ти". Нехай для щастя стоїть надійний антивірус, нехай в житті буде якісне програмне забезпечення удачі і любові.
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Вітаю з професійним днем. Бажаю лише злетів у кар'єрі, удачі по життю і величезної любові. Нехай поруч будуть тільки ті люди, які надихають на прекрасні вчинки і дають сили прагнути до своїх мрій.
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Вітаю з Днем комп'ютерника і хочу побажати завжди ладити з машинами, постійно робити нові відкриття в цій області, ніколи не заходити в глухий кут, розвивати високу швидкість успіху у своїй діяльності і залишати стабільним ритм щастя в своєму житті.
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Ось і прийшов день комп’ютерника! Вітаю всіх майстрів і знавців з святом! Бажаю тихої роботи вентилятора, слухняних системників, запас витої пари, потрібних програм і належної науково-технічної бази для реалізації будь-яких ідей! Будьте здорові, посидючі, давайте відпочинок очам і ворушіть кінцівками. Ні вірусу, ні помилки в системі!
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Вітаю з Днем комп’ютерника і хочу побажати багато всього цікавого в комп’ютерному світі, багато щастя, любові і веселощів в навколишньому світі життя. Нехай кожен день дозволяє домагатися досконалості, успіху і нових проривів, нехай не буде проблем ні зі здоров’ям, ні з програмами, ні з людьми, ні з технікою. І нехай на аватарці завжди буде щасливе обличчя, і нехай для морального і фізичного здоров’я завжди стоїть потужний антивірус.
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У цей день вітаю тебе з твоїм професійним святом. Бажаю, щоб твій розум і креатив допомагали створювати нові і цікаві програмні рішення. Хочу побажати, щоб будь-яке завдання тобі було легким.
Привітання з Днем комп’ютерника: вірші
Хто програму вмить напише
І комп’ютер нам почистить,
"Вінду" перевстановить,
Сайт красиво облаштує.
Без тебе ми як без рук,
Для комп’ютера ти один.
Вітаємо ми тебе
З днем комп’ютерника!
***
День комп'ютерника нині,
Славімо наших майстрів,
У бій вступити із залізом жорстким
Кожен з радістю готовий.
Чаклуни клавіатури
І шамани ви мережі,
Вам успіхів побажаємо,
Позитив нам усім нести.
Вірус нехай не турбує,
Не лякає системний збій,
Ніколи не залишає
Позитивний нехай настрій.
***
Комп'ютерника сердечно вітаю!
Адже це свято тільки твоє.
Таким же геніальним бути бажаю,
І техніка, щоб не давала збій.
Робота задоволення, що приносила,
Веселим нехай буде завжди дозвілля.
Від щастя хай іноді дах зносить
Успіх тобі нехай буде другом.
***
Комп’ютерника вітаємо,
По-дружньому тобі бажаємо
Всього, що для тебе корисно:
Щоб дружив завжди з "залізом",
Щоб інтернет не пропадав,
Щоб вірус у "комп" не залітав,
Щоб пам’яті на все вистачало,
Щоб нічого не зависала,
Успіхів, щастя і везінь
Тобі, комп’ютерний наш геній!
***
Хай живуть генії клавіатури,
Володарі мишок, герої заліза,
Всі ті, хто з гайок і з фурнітури
Хоч комп зберуть, хоч айфон – все корисно!
Так у день свій комп'ютерний киньте погане,
Налийте пивка, щоб для тіла і духу,
Адже ви заслужили трохи вихідного,
Трішечки свята і розслаблення!
***
Всіх комп'ютерників славних
Вітаю цього дня,
У складних ритися вам програмах
Ніколи не буде лінь.
Гуру байтів і "заліза",
Щастя вам і процвітання,
Дарує радість хай і гроші
Ваше класне покликання.
***
Вам побажаю креативу
У рішенні будь-яких завдань,
Запрограмувати змогли ви
Щоб всіх і вся від невдач.
Здоров’я вам, любові і щастя,
Проектів прибуткових крутих,
Ідей хороших, позитиву,
І розуміння рідних.
***
Програми нехай не виснуть,
Нехай комп не гальмує,
Мізки нехай не киснуть
І вірус не грубить.
Хай ллє в твоє віконце
Потік тепла і світла,
Відпустить на трошки
Нехай павутина нету.
Милі нехай будуть люди,
Блискучі всі справи,
А зір хай буде
Гострішим, ніж у орла.
***
Ти як завжди полагодиш
Наш комп'ютер без зусиль!
Вмить на виклик прилетиш,
Віруси всі видалиш!
А сьогодні твій день,
Відзначати пора, друже!
Хоч трохи відпочинь,
Час близьким приділи.
Нехай все буде лише відмінно
На роботі, в житті особистому,
Щоб клієнтів багато було,
Щоб у всьому тобі щастило!
***
З Днем комп’ютерника славним
Привітати ми прийшли
Ти головний серед "заліза"
Воно слухає тебе.
Нехай флешка буде - терабайтна,
Швидким буде Інтернет.
Щоб відкривались шустро сайти
Тобі найкращому, ми шлем привіт!
Привітання з Днем комп’ютерника: прикольні смс
День комп'ютерника всюди!
Я вітаю й не забуду:
Якщо щось з компом не так,
Я - до тебе, мій приятель-маг!
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Із професійним святом! Нехай у роботі завжди все вдається, легкого та швидкого зростання, досягнення нових вершин.
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Вітаю із професійним святом! Бажаю, щоб професійний шлях увінчувався лише успіхами, великими досягненнями. Нехай завжди будуть сили та наснага рухатися вперед.
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Програміст каже:
Монітор монітор, скажи
Чи я на світі всіх миліший, красивіший й розумніший?
Монітор каже: ні! Всіх гарніший й розумніший Білл Гейтс.
Програміст взяв і викинув свій монітор!
То ж хай у вас на моніторі будуть лише ті результати, які хочете ви!
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Шановна IT спільнота, комп'ютерники
Вітаємо Вас з вашим професійним святом.
Ви рухаєте прогресом. Від вас залежить майбутнє.
Здоров'я, успіхів і наснаги!
***
Шановні комп'ютерники
Вітаємо Вас з вашим професійним святом.
Ви рухаєте прогресом. Від вас залежить майбутнє України.
Здоров'я, успіхів і наснаги!
***
Сайт – картинка, прекрасний контент,
У День комп’ютерника вам комплімент!
Поздоровлень від користувачів купа,
Побажання стати ще крутіше!
***
Сьогодні віртуальний світ нехай відпочине трохи.
Привітати з Днем комп’ютерника хочу тебе, дружок!
404 нам хвацько видав календар,
І чекає не «Клава», а на вибір – келих, фужер чи стопар.
***
Ти з «Клавою» зріднився, майже що одружився,
Всі пальці пурхають, як метелики.
Прокинься, дорогий, з Днем комп’ютерника, милий!
Любові тобі, щастя і радості.
***
З Днем комп’ютерника вітаю
Всіх, хто з розумною машиною на «ти».
І бажаю, щоб світ віртуальний
Втілив в життя будь-які мрії.