Привітання з Днем комп’ютерника: картинки, листівки, проза, вірші та прикольні смс

Привітання з Днем комп’ютерника: картинки, листівки, проза, вірші та прикольні смс

14 лютого в світі святкують День комп'ютерника. Саме цього дня 1946 року було створено перший електронний комп’ютер ENIAC. Якщо ваші друзі чи знайомі працюють в сфері інформаційних технологій (програмісти, комп’ютерні інженери, системні адміністратори, тестувальники, фахівці з управління базами даних), варто привітати їх з професійним святом. Тому ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем комп'ютерника в прозі, віршах, смс, а також прикольних картинках.

Привітання з Днем комп’ютерника: проза

Дорогий наш комп’ютерний ас, вітаємо тебе з твоїм професійним святом! Ми бажаємо тобі надійної техніки, яка ніколи не підводить, нових технологій, завдяки яким твоє життя стане ще цікавіше, і, звичайно, вдячних користувачів, яким ти допомагаєш кожен день!

Привітання з Днем комп'ютерника

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Вітаю з Днем комп’ютерника! Бажаю завжди знаходити спільну мову з будь-якими машинами і бути з ними на "ти". Нехай твоя діяльність буде успішною, а також радує стабільністю і креативними ідеями.

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Ось і настав день комп’ютерника! Вітаю всіх майстрів і знавців зі святом! Бажаю тихої роботи вентилятора, слухняних системників, потрібних програм і належної науково-технічної бази для реалізації будь-яких ідей! Будьте здорові, посидючі, давайте відпочинок очам і ворушіть кінцівками. Ні - вірусу, ні - помилкам у системі!

Привітання з Днем комп'ютерника

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З Днем комп’ютерника вітаю! Бажаю, щоб твої бажання збувалися, а також все виходило. Нехай з будь-яким комп’ютером ти будеш на "ти", і в один клік здійснювалися твої мрії.

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Вітаю з Днем комп'ютерника. Бажаю, щоб в один клік збувалися всі твої бажання, бажаю з комп'ютером будь-якого "віндовса" бути на "ти". Нехай для щастя стоїть надійний антивірус, нехай в житті буде якісне програмне забезпечення удачі і любові.

Привітання з Днем комп'ютерника

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Вітаю з професійним днем. Бажаю лише злетів у кар'єрі, удачі по життю і величезної любові. Нехай поруч будуть тільки ті люди, які надихають на прекрасні вчинки і дають сили прагнути до своїх мрій.

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Вітаю з Днем комп'ютерника і хочу побажати завжди ладити з машинами, постійно робити нові відкриття в цій області, ніколи не заходити в глухий кут, розвивати високу швидкість успіху у своїй діяльності і залишати стабільним ритм щастя в своєму житті.

Привітання з Днем комп'ютерника

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Ось і прийшов день комп’ютерника! Вітаю всіх майстрів і знавців з святом! Бажаю тихої роботи вентилятора, слухняних системників, запас витої пари, потрібних програм і належної науково-технічної бази для реалізації будь-яких ідей! Будьте здорові, посидючі, давайте відпочинок очам і ворушіть кінцівками. Ні вірусу, ні помилки в системі!

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Вітаю з Днем комп’ютерника і хочу побажати багато всього цікавого в комп’ютерному світі, багато щастя, любові і веселощів в навколишньому світі життя. Нехай кожен день дозволяє домагатися досконалості, успіху і нових проривів, нехай не буде проблем ні зі здоров’ям, ні з програмами, ні з людьми, ні з технікою. І нехай на аватарці завжди буде щасливе обличчя, і нехай для морального і фізичного здоров’я завжди стоїть потужний антивірус.

Привітання з Днем комп'ютерника

***

У цей день вітаю тебе з твоїм професійним святом. Бажаю, щоб твій розум і креатив допомагали створювати нові і цікаві програмні рішення. Хочу побажати, щоб будь-яке завдання тобі було легким.

Привітання з Днем комп’ютерника: вірші

Хто програму вмить напише

І комп’ютер нам почистить,

"Вінду" перевстановить,

Сайт красиво облаштує.

Без тебе ми як без рук,

Для комп’ютера ти один.

Вітаємо ми тебе

З днем комп’ютерника!

***

День комп'ютерника нині,

Славімо наших майстрів,

У бій вступити із залізом жорстким

Кожен з радістю готовий.

Чаклуни клавіатури

І шамани ви мережі,

Вам успіхів побажаємо,

Позитив нам усім нести.

Вірус нехай не турбує,

Не лякає системний збій,

Ніколи не залишає

Позитивний нехай настрій.

Привітання з Днем комп'ютерника

***

Комп'ютерника сердечно вітаю!

Адже це свято тільки твоє.

Таким же геніальним бути бажаю,

І техніка, щоб не давала збій.

Робота задоволення, що приносила,

Веселим нехай буде завжди дозвілля.

Від щастя хай іноді дах зносить

Успіх тобі нехай буде другом.

***

Комп’ютерника вітаємо,

По-дружньому тобі бажаємо

Всього, що для тебе корисно:

Щоб дружив завжди з "залізом",

Щоб інтернет не пропадав,

Щоб вірус у "комп" не залітав,

Щоб пам’яті на все вистачало,

Щоб нічого не зависала,

Успіхів, щастя і везінь

Тобі, комп’ютерний наш геній!

Привітання з Днем комп'ютерника

***

Хай живуть генії клавіатури,

Володарі мишок, герої заліза,

Всі ті, хто з гайок і з фурнітури

Хоч комп зберуть, хоч айфон – все корисно!

Так у день свій комп'ютерний киньте погане,

Налийте пивка, щоб для тіла і духу,

Адже ви заслужили трохи вихідного,

Трішечки свята і розслаблення!

***

Всіх комп'ютерників славних

Вітаю цього дня,

У складних ритися вам програмах

Ніколи не буде лінь.

Гуру байтів і "заліза",

Щастя вам і процвітання,

Дарує радість хай і гроші

Ваше класне покликання.

Привітання з Днем комп'ютерника

***

Вам побажаю креативу

У рішенні будь-яких завдань,

Запрограмувати змогли ви

Щоб всіх і вся від невдач.

Здоров’я вам, любові і щастя,

Проектів прибуткових крутих,

Ідей хороших, позитиву,

І розуміння рідних.

***

Програми нехай не виснуть,

Нехай комп не гальмує,

Мізки нехай не киснуть

І вірус не грубить.

Хай ллє в твоє віконце

Потік тепла і світла,

Відпустить на трошки

Нехай павутина нету.

Милі нехай будуть люди,

Блискучі всі справи,

А зір хай буде

Гострішим, ніж у орла.

Привітання з Днем комп'ютерника

***

Ти як завжди полагодиш

Наш комп'ютер без зусиль!

Вмить на виклик прилетиш,

Віруси всі видалиш!

А сьогодні твій день,

Відзначати пора, друже!

Хоч трохи відпочинь,

Час близьким приділи.

Нехай все буде лише відмінно

На роботі, в житті особистому,

Щоб клієнтів багато було,

Щоб у всьому тобі щастило!

***

З Днем комп’ютерника славним

Привітати ми прийшли

Ти головний серед "заліза"

Воно слухає тебе.

Нехай флешка буде - терабайтна,

Швидким буде Інтернет.

Щоб відкривались шустро сайти

Тобі найкращому, ми шлем привіт!

Привітання з Днем комп’ютерника: прикольні смс

День комп'ютерника всюди!

Я вітаю й не забуду:

Якщо щось з компом не так,

Я - до тебе, мій приятель-маг!

***

Із професійним святом! Нехай у роботі завжди все вдається, легкого та швидкого зростання, досягнення нових вершин.

Привітання з Днем комп'ютерника

***

Вітаю із професійним святом! Бажаю, щоб професійний шлях увінчувався лише успіхами, великими досягненнями. Нехай завжди будуть сили та наснага рухатися вперед.

***

Програміст каже:

Монітор монітор, скажи

Чи я на світі всіх миліший, красивіший й розумніший?

Монітор каже: ні! Всіх гарніший й розумніший Білл Гейтс.

Програміст взяв і викинув свій монітор!

То ж хай у вас на моніторі будуть лише ті результати, які хочете ви!

Привітання з Днем комп'ютерника

***

Шановна IT спільнота, комп'ютерники

Вітаємо Вас з вашим професійним святом.

Ви рухаєте прогресом. Від вас залежить майбутнє.

Здоров'я, успіхів і наснаги!

***

Шановні комп'ютерники

Вітаємо Вас з вашим професійним святом.

Ви рухаєте прогресом. Від вас залежить майбутнє України.

Здоров'я, успіхів і наснаги!

Привітання з Днем комп'ютерника

***

Сайт – картинка, прекрасний контент,

У День комп’ютерника вам комплімент!

Поздоровлень від користувачів купа,

Побажання стати ще крутіше!

***

Сьогодні віртуальний світ нехай відпочине трохи.

Привітати з Днем комп’ютерника хочу тебе, дружок!

404 нам хвацько видав календар,

І чекає не «Клава», а на вибір – келих, фужер чи стопар.

Привітання з Днем комп'ютерника

***

Ти з «Клавою» зріднився, майже що одружився,

Всі пальці пурхають, як метелики.

Прокинься, дорогий, з Днем комп’ютерника, милий!

Любові тобі, щастя і радості.

***

З Днем комп’ютерника вітаю

Всіх, хто з розумною машиною на «ти».

І бажаю, щоб світ віртуальний

Втілив в життя будь-які мрії.