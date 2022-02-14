Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 лютого

За останню добу кількість хворих зросла майже на 17 тисяч.
В Україні станом на ранок 14 лютого 2022 року зафіксовано 16 993 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 142 людини, 9 338 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 270 осіб, а 18 938 людей вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 542 693 особи;
- одужало – 3 788 395 осіб;
- летальних випадків – 102 950;
- проведено ПЛР-тестувань – 19 060 801.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини. Загалом проведено 31 126 896 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте також:
- "Цифри приголомшують": кількість випадків COVID-інфікування у світі зростає
- Нові і класичні симптоми "Омікрону": як проявляється "мутант" у дітей, дорослих та вакцинованих
- "Йдемо до піку": Радуцький прогнозує до 70 тисяч хворих на добу