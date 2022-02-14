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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 лютого

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 лютого

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла майже на 17 тисяч.

В Україні станом на ранок 14 лютого 2022 року зафіксовано 16 993 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 142 людини, 9 338 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано  2 270 осіб, а 18 938 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 4 542 693 особи;
  • одужало –  3 788 395 осіб;
  • летальних випадків – 102 950;
  • проведено ПЛР-тестувань – 19 060 801.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини. Загалом проведено 31 126 896 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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