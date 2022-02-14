"Ковідну" тисячу можна отримати готівкою: хто це може зробити

Це може статися навесні чи влітку.
Українці зможуть отримати тисячу за повний курс вакцинації від коронавірусу готівкою.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Над механізмом вже почали працювати в Міністерстві цифрової трансформації. Люди, які не мають смартфонів і не користуються застосунком "Дія", зможуть подати звернення на отримання грошової допомоги.
Зазначається, що такий альтернативний оффлайн-режим видавання коштів буде реалізований від квітня до вересня 2022-го.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що усі українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф. Нову державну програму, попередньо, буде запущено у квітні 2022 року. Які моделі смартфонів роздадуть українцям – Зеленський не уточнив.
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