"Ковідну" тисячу можна отримати готівкою: хто це може зробити

"Ковідну" тисячу можна отримати готівкою: хто це може зробити

Це може статися навесні чи влітку.

Українці зможуть отримати тисячу за повний курс вакцинації від коронавірусу готівкою.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Над механізмом вже почали працювати в Міністерстві цифрової трансформації. Люди, які не мають смартфонів і не користуються застосунком "Дія", зможуть подати звернення на отримання грошової допомоги.

Зазначається, що такий альтернативний оффлайн-режим видавання коштів буде реалізований від квітня до вересня 2022-го.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що усі українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф. Нову державну програму, попередньо, буде запущено у квітні 2022 року. Які моделі смартфонів роздадуть українцям – Зеленський не уточнив.

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