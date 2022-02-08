Вакциновані українці віком від 60 безкоштовно отримають смартфони - Зеленський

Смартфони для літніх українців будуть безкоштовними.

Президент Володимир Зеленський заявив, що усі українці, віком від 60 років, отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф.

Про це він заявив на "Дія.Саміті".

"переваги цифрової держави мають бути доступні усім, незалежно від віку. Тож незабаром усі громадяни України, старші 60 років, отримають від держави безкоштовний, водночас якісний, сучасний, швидкий смартфон", - сказав президент.

Своєю чергою, голова Мінцифри Михайло Федоров уточнив, що окрім смартфону літні вакциновані українці отримають і пільговий тариф.

Нагадаємо, протягом лютого буде розширена програма "єПідтримка" для літніх людей: вони матимуть можливість сплатити за комунальні послуги "ковідною" тисячею.

Як повідомлялося, українці старше 60 років тепер можуть придбати медикаменти через програму "єПідтримка". Тисячу гривень для вакцинованих треба використати протягом чотирьох місяців від моменту отримання. Придбати медикаменти можна в аптеках, де є термінал для оплати, або ж замовити через Інтернет.

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