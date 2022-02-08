В Івано-Франківській області спалахнуло підприємство "Карпатнафтохім"

Сталося загорання піролізної печі в одному з корпусів.

В Івано-Франківській області сталося займання на території підприємства "Карпатнафтохім".

Про це повідомляє ДСНС України.

Сьогодні, 8 лютого, о 09:45, на території ТОВ "Карпатнафтохім" у місті Калуш Івано-Франківської області сталося загорання піролізної печі в одному з корпусів.

Рятувальники, які прибули на виклик, локалізували пожежу на площі 70 м. кв. Загрози перекидання вогню на інше обладнання немає.

"Станом на 10:45 відкритого вогню не спостерігається, горіння відбувається в середині печі. Інженерно-технічним персоналом об’єкту здійснено перекриття засувок подачі сировини на вводі в установку. Хімічною лабораторією об’єкту проведено заміри повітря, перевищень ГДК хімічно небезпечних речовин не виявлено. Підрозділами ДСНС проводиться охолодження піролізної печі", - зазначили у ДСНС.

Триває гасіння. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що в Дрогобичі на Львівщині сталася пожежа в багатоповерхівці, під час якої від вогню врятували 9 людей, зокрема, 3-х дітей.

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