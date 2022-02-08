В Ивано-Франковской области вспыхнуло предприятие "Карпатнефтехим"

Произошло возгорание пиролизной печи в одном из корпусов.

В Ивано-Франковской области произошло возгорание на территории предприятия "Карпатнефтехим".

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Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Сегодня, 8 февраля, в 09:45, на территории ООО "Карпатнефтехим" в городе Калуш Ивано-Франковской области произошло возгорание пиролизной печи в одном из корпусов.

Прибывшие по вызову спасатели локализовали пожар на площади 70 м. кв. Угрозы опрокидывания огня на другое оборудование нет.

"По состоянию на 10:45 открытого огня не наблюдается, горение происходит в середине печи. Инженерно-техническим персоналом объекта осуществлено перекрытие задвижек подачи сырья на вводе в установку. Химической лабораторией объекта проведены замеры воздуха, превышение ПДК химическо негативных веществ не выявлено. Подразделениями ГСЧС проводится охлаждение пиролизной печи", — отметили в ГСЧС.

Продолжается тушение. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что в Дрогобыче на Львовщине произошел пожар в многоэтажке, во время которого от огня спасли 9 человек, в том числе 3-х детей.

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