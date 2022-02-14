Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 февраля

За последние сутки число заболевших выросло почти на 17 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 14 февраля 2022 года зафиксировано 16 993 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 142 человека, 9 338 пациентов выздоровело.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 270 человек, а 18 938 человек вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 542 693 человека;
- поправилось – 3 788 395 человек;
- летальных исходов – 102 950;
- проведено ПЦР-тестов – 19 060 801.
С начала вакцинальной кампании привито 15 577 694 человека, из них получили первую дозу – 15 577 692 человека, получили две дозы – 14 958 214 человек, получили дополнительную дозу – 23 748 человек, бустерную дозу – 567 242 человека. Всего проведено 31 126 896 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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