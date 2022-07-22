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Продавав авто, завезені для ЗСУ: на Рівненщині спіймали псевдоволонтера

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Продавав авто, завезені для ЗСУ: на Рівненщині спіймали псевдоволонтера

Фото: Офіс генерального прокурора

Житель Рівненщини продавав позашляховики під прикриттям гуманітарної допомоги.

Житель Костополя налагодив незаконну схему продажу автомобілів, які перетинали український кордон як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"За даними слідства, житель Костополя налагодив незаконну схему продажу автомобілів, які заїжджали на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ. Встановлені факти продажу 4 позашляховиків", - йдеться в повідомленні.

За вчинене громадянину повідомлено про підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Чоловіка затримали, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Також проводиться перевірка усіх обставин вчинення злочину та причетність до нього інших осіб.

Нагадаємо, раніше на Волині правоохоронці також викрили злочинну схему продажу військової амуніції, отриманої як гуманітарна допомога.

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