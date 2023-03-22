Прогноз погоди на 22 березня: до України прийшло весняне потепління, температура - до +14°

У середу, 22 березня, в Україні опадів не прогнозують. Вночі та вдень температура повітря буде плюсовою.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. В Україні - без істотних опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря буде 1-6° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 9-14°. У Карпатах трохи прохолодніше - +4-9°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

На Київщині 22 березня буде марно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці в області місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В області вночі температура повітря буде +1-6, а вдень +9-14°. У Києві вночі прогнозують 3-5°, а вдень +11-13°.

Нагадаємо, синоптики оголосили в Україні до 23 березня попередження через затоплення. Їх очікують у Чернігівській області. На ділянці Десни Новгород-Сіверський - Макошине внаслідок розвитку водопілля продовжуватиметься ріст рівнів води. У кількох районах оголошено ІІ рівень небезпеки - помаранчевий.

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