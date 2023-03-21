Синоптики попереджають про затоплення: де оголосили помаранчеву небезпеку

Небезпеку оголошено на три дні.

Синоптики оголосили в Україні до 23 березня попередження через затоплення. Їх очікують у Чернігівській області.

Про це повідомили в Укргідрометцентрi.

Синоптики зауважують, що на ділянці Десни Новгород-Сіверський - Макошине внаслідок розвитку водопілля продовжуватиметься ріст рівнів води. У кількох районах оголошено ІІ рівень небезпеки - помаранчевий.

"Очікується вихід води на заплаву у створі поста Новгород-Сіверський, порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області)", - йдеться у повідомленні.

Також на притоці Десни р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що до України йде потепління. Так, у третій декаді березня температура повітря скоріше відповідатиме середині квітня.

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