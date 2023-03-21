Жінка на дев'ятому місяці вагітності шокувала, швидко пробігши чималу дистанцію (відео)

Американка Макенна Майлер приголомшила своєю пробіжкою.

Спортсменка, яка перебуває на дев'ятому місяці вагітності, вирішила, що цікавий стан не буде перешкодою для її тренуваннь і взяла участь у змаганнях з легкої атлетики у Каліфорнії.

Вона пробігла 1,6 км всього за 5 хвилин 17 секунд. Про це пише ladbible.com.

Цікаво, що Макенна продовжувала тренуватися ще під час своєї першої вагітності. І ось 30-річна жінка вийшла на трасу, щоб перевірити, чи зможе вона побити свій останній рекорд під час вагітності. Їй це вдалося на вісім секунд. Під час першої вагітності Майлер подолала дистанцію за 5 хвилин 25 секунд.

"Я думала, що тренуватися під час вагітності - звичайна справа, але виявилося, що багато людей думають, що це ненормально. Здебільшого, це пов'язано з генетикою - я знаю декількох чудових бігунок, які завагітніли, і їхній таз просто не витримав бігу. Дехто запитував, як я можу це зробити на дев'ятому місяці вагітності, коли вони ледве можуть встати з дивана. Багато в чому це пов'язано з тим, як ви зміцнюєте своє тіло перед вагітністю - я теж бігала до вагітності, що мені допомогло", - поділилася спортсменка.

До вагітності вона тренувалася шість днів на тиждень. Коли ж Майлер чекала на первістка, її чоловік заклався з нею, що вона не зуміє пробігти кілометр менш як за 8 хвилин. Макенна прийняла виклик і виграла суперечку.

Нагадаємо, українка Анастасія Покрещук похвалилася "найбільшими у світі вилицями". Їй подобається її зовнішність, попри критику.

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