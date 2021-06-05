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Прогноз погоди на 5 червня: в Україні буде тепло, але місцями - дощ

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Прогноз погоди на 5 червня: в Україні буде тепло, але місцями - дощ

ТСН.ua/Юлія Желонкіна

Синоптики обіцяють мінливу хмарність.

У суботу, 5 червня, в Україні стає тепліше.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. У східних регіонах та в Сумській області буде короткочасний дощ, а місцями - гроза. На решті території опадів не обіцяють. Вітер в Україні північно-західний, 7-12 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 17-23 градусів тепла. У західних областях - на стовпчиках термометрів - близько +20. У центрі та на півночі буде трохи тепліше - близько +22 градусів тепла. Тепліше буде у східних і південних регіонах областях: повітря прогріється до 23 градусів вище нуля. 

У Києві 2 червня буде мінлива хмарність. Вдень буде без опадів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7-12 м/с. Температура становитиме 20-22 градуси тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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