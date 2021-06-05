Народні прикмети, обряди і звичаї 5 червня

Поникли квітки картоплі — бути негоді.
5 червня віряни та церква вшановують пам'ять преподобного Михаїла, сповідника, єпископа Синадського, преподобної Єфросинії, ігумені Полоцької та знайдення мощей святителя Леонтія, єпископа Ростовського.
5 червня: церковне свято
Святителя Леонтiя, єпископа Ростовського в історії православ’я вважають першим руським святителем, якого почали вшановувати. Тіло Леонтія поховано в Успенському соборі Ростова, проте він був одним з тих, хто постригся у ченці в Києво-Печерському монастирі.
Зауважимо, що Ростов було споруджено руськими колоністами на місці угро-фінського селища. Двоє попередніх єпископів через велику ненависть місцевого населення до християн мусили виїхати з Ростова. Леонтій насамперед вирішив зміцнювати віру тих християн, яких тут застав. Одного разу язичники побили Леонтія і вигнали з Ростова. Тоді він поселився поза містом, звів невеличку церкву і взявся проповідувати.
Одного разу язичники схопили його, довго мучили і врешті убили. Тіло було поховано в дерев’яній церкві. Коли весь Ростов згорів, і згоріла та церква, проте копали на тому місці рови для спорудження кам’яного храму і викопали нетлінні останки святителя. Біля них відбулося чимало зцілень та інших чудес.
5 червня: народні традиції
У народі цей день називають Левон Огірочник або Конопляник. Відповідно назва говорить сама за себе - яку сільськогосподарську культуру слід садити. Важливо, що, приміром, насіння для посіву потрібно було скласти в пасхальне яйце і при посіві по полю варто було розкидати шкаралупу полем.
5 червня: що категорично заборонено робити
- вибирати щось;
- починати нову справу.
5 червня: що варто зробити
- садити огірки;
- працювати на городі.
5 червня: українські народні прикмети
- Пізно цвіте горобина — буде довга грибна осінь.
- Рясно цвіте малина — на тепле літо.
- Якщо листя папороті скручується донизу — перед ясною погодою, а випростується на негоду. Трава у червні починає сохнути — на дощове літо.
- Якщо вранці не розкрилися білі квіточки зірочника — в обід піде дощ.
- Небо хмарне, а квіти жовтцю відкриті — дощу не буде.
- Поникли квітки картоплі — бути негоді.
- Рясно зацвіла акація — на врожайний рік.
- Якщо сильно пахнуть квіти жовтої акації, а довкола них густо в'ються комахи на дощ і негоду.
Читайте також:
- Ретроградний Плутон: дата і вплив
- Тельці-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час
- Кельтський календар дерев-2021: місяць глоду
- Таропрогноз на 31 травня-6 червня: що карти нам віщують