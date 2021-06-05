Народні прикмети, обряди і звичаї 5 червня

Поникли квітки картоплі — бути негоді.

5 червня віряни та церква вшановують пам'ять преподобного Михаїла, сповідника, єпископа Синадського, преподобної Єфросинії, ігумені Полоцької та знайдення мощей святителя Леонтія, єпископа Ростовського.

5 червня: церковне свято

Святителя Леонтiя, єпископа Ростовського в історії православ’я вважають першим руським святителем, якого почали вшановувати. Тіло Леонтія поховано в Успенському соборі Ростова, проте він був одним з тих, хто постригся у ченці в Києво-Печерському монастирі.

Зауважимо, що Ростов було споруджено руськими колоністами на місці угро-фінського селища. Двоє попередніх єпископів через велику ненависть місцевого населення до християн мусили виїхати з Ростова. Леонтій насамперед вирішив зміцнювати віру тих християн, яких тут застав. Одного разу язичники побили Леонтія і вигнали з Ростова. Тоді він поселився поза містом, звів невеличку церкву і взявся проповідувати.

Одного разу язичники схопили його, довго мучили і врешті убили. Тіло було поховано в дерев’яній церкві. Коли весь Ростов згорів, і згоріла та церква, проте копали на тому місці рови для спорудження кам’яного храму і викопали нетлінні останки святителя. Біля них відбулося чимало зцілень та інших чудес.

5 червня: народні традиції

У народі цей день називають Левон Огірочник або Конопляник. Відповідно назва говорить сама за себе - яку сільськогосподарську культуру слід садити. Важливо, що, приміром, насіння для посіву потрібно було скласти в пасхальне яйце і при посіві по полю варто було розкидати шкаралупу полем.

5 червня: що категорично заборонено робити

вибирати щось;

починати нову справу.

5 червня: що варто зробити

садити огірки;

працювати на городі.

5 червня: українські народні прикмети

Пізно цвіте горобина — буде довга грибна осінь.

Рясно цвіте малина — на тепле літо.

Якщо листя папороті скручується донизу — перед ясною погодою, а випростується на негоду. Трава у червні починає сохнути — на дощове літо.

Якщо вранці не розкрилися білі квіточки зірочника — в обід піде дощ.

Небо хмарне, а квіти жовтцю відкриті — дощу не буде.

Поникли квітки картоплі — бути негоді.

Рясно зацвіла акація — на врожайний рік.

Якщо сильно пахнуть квіти жовтої акації, а довкола них густо в'ються комахи на дощ і негоду.

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