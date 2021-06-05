Народные приметы, обряды и обычаи 5 июня

Поникли цветки картофеля — быть ненастью.

5 июня верующие и церковь почтили память преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой и обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

5 июня: церковный праздник

Святителя Леонтия, епископа Ростовского в истории православия считают первым русским святителем, которого начали почитать. Тело Леонтия похоронен в Успенском соборе Ростова, однако он был одним из тех, кто постригся в монахи в Киево-Печерском монастыре.

Заметим, что Ростов был построен русскими колонистами на месте финно-угорского поселка. Двое предыдущих епископов из-за большой ненависти местного населения к христианам пришлось уехать из Ростова. Леонтий прежде всего решил укреплять веру тех христиан, которых здесь залогов. Однажды язычники избили Леонтия и выгнали из Ростова. Тогда он поселился за городом, поднял небольшую церковь и принялся проповедовать.

Однажды язычники схватили его, долго мучили и в конце убили. Тело было погребено в деревянной церкви. Когда весь Ростов сгорел, сгорела и церковь, однако копали на том месте рвы для сооружения каменного храма и выкопали нетленные останки святителя. У них произошло немало исцелений и других чудес.

5 июня: народные традиции

В народе этот день называют Левон Огуречник или Конопляник. Согласно название говорит само за себя — какую сельскохозяйственную культуру следует сажать. Важно, что, например, семена для посева нужно было составить в пасхальное яйцо и при посеве по полю стоило разбрасывать скорлупу полем.

5 июня: что категорически запрещено делать

выбирать что-то;

начинать новое дело.

5 июня: что стоит сделать

сажать огурцы;

работать на огороде.

5 июня: украинские народные приметы

Поздно цветет рябина — будет длинная грибная осень.

Обильно цветет малина — на теплое лето.

Если листья папоротника скручивается вниз — перед ясной погодой, а выпрямляется на непогоду. Трава в июне начинает сохнуть — на дождливое лето.

Если утром не раскрылись белые цветочки звездчатки — в обед пойдет дождь.

Небо облачное, а цветы лютика открыты — дождя не будет.

Поникли цветки картофеля — быть ненастью.

Обильно зацвела акация — на урожайный год.

Если сильно пахнут цветы желтой акации, а вокруг них густо вьются насекомые на дождь и непогоду.

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