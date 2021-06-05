Прогноз погоды на 5 июня: в Украине будет тепло, но местами — дождь

Синоптики обещают переменную облачность.

В субботу, 5 июня, в Украине становится теплее.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. В восточных регионах и в Сумской области будет кратковременный дождь, а местами — грозы. На остальной территории осадков не обещают. Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 17-23 градусов тепла. В западных областях — на столбиках термометров — около +20. В центре и на севере будет немного теплее — около +22 градусов тепла. Теплее будет в восточных и южных регионах областях: воздух прогреется до 23 градусов выше нуля.

В Киеве 2 июня будет переменная облачность. Днем без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с. Температура составит 20-22 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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