Простір українських традицій та сучасних майстрів: в Яремче відкриється галерея українських витоків Mysternya

З 6 грудня в Яремче, що на Івано-Франківщині, почне працювати галерея українського традиційного та сучасного мистецтва “Mysternya”. Крім показу експозицій зі збірки родини Загорій, в ній відбуватимуться майстер-класи, освітні події, ярмарки місцевих майстрів.

Про це повідомили в команді проєкту галереї та бюро соціальних проєктів Zagoriy Foundation, який разом із фармацевтичною компанією “Дарниця” опікується новим мистецьким простором.

“Ми бачимо місією Mysternya поширення знань про унікальну українську культуру, сприяти зануренню в її історичні, духовні та мистецькі корені, і таким чином примножити гордість за наш багатий національний спадок”, — розповідає Юлія Накалюжна, менеджерка проєктів Zagoriy Foundation, одна з авторок концепції галереї.

У Mysternya створений простір для діалогу між традиціями та сучасністю. Його поділено на 4 зони:

“Етнопростір” — експозиція предметів, що ілюструють багатовікову культурну спадщину українців — текстиль, прикраси, предмети вжитку, а також традиційний народний одяг різних регіонів України, що знайомлять з традиційними ремеслами українців;

“Святковий календар” — експозиція, яка знайомить із календарною обрядовістю українців, звичаями та віруваннями. Вона еклектично поєднує в собі традиційні та сучасні вироби, а експонати оновлюватимуться щосезону;

Відкриті фонди — експозиція унікальних виробів Львівської кераміко-скульптурної фабрики;

Мистецька крамниця — сучасні сувеніри в етностилі від місцевих майстрів. Зазначається, що в майбутньому вони також будуть доступні для придбання на спеціальному онлайн-маркетплейсі.

Як зазначають автори проєкту, назва галереї походить від поєднання трьох слів: містика, мистецтво і майстерня. У ньому закладено ідею простору, де народна творчість і ремесло українців переплітаються з глибинними сенсами й загадковістю.

Відкриття галереї у Zagoriy Foundation називають кроком до популяризації української культури та сучасної інтерпретації народних промислів. Фактично ж експонати увійдуть до приватної наукової колекції, яка буде доступна для широкого загалу, і з якою можуть працювати наступні покоління етнологів, культурологів тощо.

“Виставкові простори дуже пластичні – кожен відвідувач, від зацікавленого глядача до дослідника, який хоче попрацювати з колекцією, може знайти в ній нову інформацію для себе. Вони передбачають різні рівні занурення – від простого візуального знайомства з експозиціями, до глибокого вивчення праць майстрів, спілкування з ними тощо”, — прокоментувала кураторка галереї Анна Гудімова.

Вхід в галерею вільний, графік роботи — з 10:00 до 18:30 (понеділок — вихідний). Точна адреса: вул. Свободи 270 (Ґанок 2-й поверх), м. Яремче.

Довідково:

Zagoriy Foundation – сімейне бюро соціальних проєктів, засноване у 2015 році Катериною та Глібом Загоріями. Місія фундації – уможливлювати позитивні сценарії майбутнього України. З цією метою Zagoriy Foundation реалізує та ініціює проєкти, спрямовані на розвиток та підтримку спільнот та громад. Це, зокрема, благодійний рух “Щедрий вівторок” в Україні, проєкт інтеграції українських традицій у корпоративну культуру “Витоки”, стипендійна програма в Українському католицькому університеті, а також численні дослідження ключових чинників розвитку культури благодійності та інші напрямки.