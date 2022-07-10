Пряма трансляція марафону "FreeДом" на платформі YouTube зазнала атаки

Скарги були оформлені одночасно на всі ключові ютюб-сторінки основних медіа-гравців країни, які беруть участь в онлайн-трансляції марафону «FreeДом».

Сьогодні, 10 липня, ютюб-канали медіа-компаній, які здійснюють онлайн трансляцію російськомовного марафону «FreeДом» державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» (ДП МПІУ) зіткнулися з масованою подачею скарг на контент, який неможливо класифікувати, на що вказують самі автори скарг.

Внаслідок великої кількості заяв пряму трансляцію марафону на платформі YouTube припинили найрейтинговіші акаунти - Україна 24, ICTV, ТСН, Гроші, Спецкор, 1+1, UATV channel, повідомляє ДП МПІУ.

Ютюб-канал «UATV channel» (належить ДП МПІУ), який є основним для трансляції марафону «FreeДом», також отримав серію скарг на контент, який неможливо виявити для верифікації, однак це стало приводом для адміністрації відео-хостингу винести попередження, що також позначилося можливості ведення прямої трансляції на платформі.

Ця кампанія подання скарг має ознаки спланованої, а наступні фактори вказують на замовний характер:

По-перше, немає можливості встановити та виявити тайм-коди розташування контенту, на який оформляються скарги.

По-друге, не використано запобіжних заходів, які традиційно використовує платформа відео-хостингу, а миттєво були заблоковані прямі трансляції марафону на каналах медіа-партнерів з охопленням багатомільйонної російськомовної аудиторії.

По-третє, скарги були оформлені одночасно на всі ключові ютюб-сторінки основних медіа-гравців країни, які беруть участь в онлайн-трансляції марафону «FreeДом». Важливо, що скарги оформлені через автоматизовану систему контролю авторських прав, а індивідуально.

Крім того, державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» раніше заявляло про безперервну кібер-атаку на свої технологічні потужності, розташовані в Україні з боку Російської Федерації.

Медіа-компанії, які працюють над створенням марафону «FreeДом», звернулися до компанії-адміністратора відео-хостингу YouTube із пропозиціями перегляду процедури роботи з українським сегментом телевізійного виробництва в умовах безперервної кібер-війни Росії проти України.

Разом з тим, пряма трансляція марафону «FreeДом» доступна як у кабельних мережах, так і через супутникове мовлення. Докладніше про те, як отримувати сигнал українського іномовлення, дивіться на сайті https://uatv.ua/coverage/.