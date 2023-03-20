Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рада підтримала відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета

Рада підтримала відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета

Фото: ТСН

Сергій Шкарлет написав заяву про відставку з посади міністра освіти та науки ще минулого тижня.

Сергій Шкарлет офіційно підтвердив, що йде з посади міністра освіти й науки, а Верховна Рада проголосувала за відставку.

Сергій Шкарлет продовжить працювати у сфері освіти, попри свою відставку. Його місце може зайняти директор Малої академії наук Оксен Лісовий. 

©

"Закінчився мій термін перебування на посаді міністра освіти і науки України", — написав Шкарлет. 

У червні 2020 року Шкарлет став в.о. очільника міністерства, а в грудні його призначили міністром. Того ж року Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти знайшло плагіат у роботах Шкарлета, що переросло у судовий процес. Студенти та освітяни неодноразово вимагали його відставки, але цього не сталося. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
184
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація