Рада підтримала відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета

Сергій Шкарлет написав заяву про відставку з посади міністра освіти та науки ще минулого тижня.

Сергій Шкарлет офіційно підтвердив, що йде з посади міністра освіти й науки, а Верховна Рада проголосувала за відставку.

Сергій Шкарлет продовжить працювати у сфері освіти, попри свою відставку. Його місце може зайняти директор Малої академії наук Оксен Лісовий.

"Закінчився мій термін перебування на посаді міністра освіти і науки України", — написав Шкарлет.

У червні 2020 року Шкарлет став в.о. очільника міністерства, а в грудні його призначили міністром. Того ж року Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти знайшло плагіат у роботах Шкарлета, що переросло у судовий процес. Студенти та освітяни неодноразово вимагали його відставки, але цього не сталося.

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