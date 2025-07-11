Росіяни посеред дня атакували Одесу: що відомо про наслідки (фото)

Одеса. / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 11 липня, російські військові вдарили по Одесі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є травмовані.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

Зазначається, що внаслідок російського удару в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки.

Реклама

Окрім того, за інформацією мерії, відомо про вісім постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу.

ФОТО

Місцеве видання “Думская” показало фото наслідків атаки безпілотників на Молдаванці.

Наслідки атаки на Одесу 11 липня. / © Думская

Російські військові вдарили дронами по Одесі. / © Думская

Внаслідок російського удару в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура. / © Думская

Наслідки атаки на Одесу 11 липня. / © Думская

До слова, Телеграм-канали інформували про те, що через удар по Одесі сильно поранило коней, адже під атаку дронами потрапила конюшня. У Мережі поширюють відео з суттєвими руйнуваннями будівлі.

Реклама

Нагадаємо, в Одесі сталася серія потужних вибухів під час повітряної тривоги. ПС попереджали про те, що в акваторії Чорного моря поблизу Одеси перебуває група ударних БпЛА.

Дата публікації 11:54, 11.07.25 Кількість переглядів 30 В Одесі «прилетіло» по конюшні: тварини сильно поранені