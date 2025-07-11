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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1286
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Росіяни посеред дня атакували Одесу: що відомо про наслідки (фото)

Через російський обстріл щонайменше вісім осіб отримали травми.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Одеса.

Одеса. / © Associated Press

У п’ятницю, 11 липня, російські військові вдарили по Одесі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є травмовані.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

Зазначається, що внаслідок російського удару в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки.

Окрім того, за інформацією мерії, відомо про вісім постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу.

ФОТО

Місцеве видання “Думская” показало фото наслідків атаки безпілотників на Молдаванці.

Наслідки атаки на Одесу 11 липня. / © Думская

Наслідки атаки на Одесу 11 липня. / © Думская

Російські військові вдарили дронами по Одесі. / © Думская

Російські військові вдарили дронами по Одесі. / © Думская

Внаслідок російського удару в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура. / © Думская

Внаслідок російського удару в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура. / © Думская

Наслідки атаки на Одесу 11 липня. / © Думская

Наслідки атаки на Одесу 11 липня. / © Думская

До слова, Телеграм-канали інформували про те, що через удар по Одесі сильно поранило коней, адже під атаку дронами потрапила конюшня. У Мережі поширюють відео з суттєвими руйнуваннями будівлі.

Нагадаємо, в Одесі сталася серія потужних вибухів під час повітряної тривоги. ПС попереджали про те, що в акваторії Чорного моря поблизу Одеси перебуває група ударних БпЛА.

Дата публікації
Кількість переглядів
1286
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